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House of the Dragon hatte eine etwas merkwürdige Zeit. Nach dem Targaryen-Bürgerkrieg, auch bekannt als der Tanz der Drachen, der Drachen effektiv von der Oberfläche der westerosischen Welt auslöschte und den Targaryen-Stammbaum auf ein paar verwelkte Äste zerschnitt, würde man schon ab Staffel 1 große Schlachten und jede Menge Morde erwarten. Stattdessen konzentrierte sich die erste Staffel stark auf Familiendrama, da wir sahen, wie der alternde König Viserys sein Bestes gab, um sowohl seine Tochter Rhaenyra als auch die Kinder, die er mit seiner neuen Frau Alicent hatte, zufriedenzustellen. Es gab Höhen und Tiefen, und es war in seiner besten Form so fesselnd wie die berauschenden Tage des alten Game of Thrones.

Dann endete Staffel 1 und wir dachten alle: "Okay, Zeit, zu diesem Kriegsthema zu kommen." Leider hielt Staffel 2 uns dafür noch nicht bereit, und so hatten wir noch acht Folgen Überlegung, bevor die Serie uns sagte, dass diesmal wirklich Krieg in Staffel 3 beginnt. Jetzt sind wir hier, und zum Glück können wir sagen, dass HBO uns nicht mehr neckt und uns endlich gezeigt hat, dass tanzende Drachen viel gewalttätiger sind, als der Name vermuten lässt. Es ist Zeit, das Popcorn herauszuholen, denn House of the Dragon Staffel 3 dreht sich ganz um Spektakel.

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Es gibt nichts Vergleichbares zu Westeros und CGI-Drachen, das einem das Gefühl gibt, großbudgetiertes Fernsehen zu sehen. House of the Dragon hat beides massenhaft und schafft es hervorragend, dir das Gefühl zu geben, dass die Kämpfe unglaublich heftig und manchmal fast apokalyptisch sind – für alle, die kein Drachenreiter sind. Gegen andere Jungs auf einem Feld oder auf einigen Booten zu kämpfen klingt gefährlich, aber verständlich, aber das ist unmöglich, so gut zu machen, wie man es könnte, wenn man auch noch über dir nach einem Drachen ausschaut, der einen in der Rüstung verbrennen kann. Es ist so, als würde man einer mittelalterlichen Schlacht eine Teppichbombe hinzufügen, und HBO hat alles daran getan, dass wir so viel Schlacht wie möglich zu sehen bekommen. Die Action ist intensiv, egal ob wir unten im Dreck mit Fußsoldaten sind oder von oben aus der Perspektive eines Drachenreiters zuschauen. Vor allem in der Schlacht am Gullet hat man das Gefühl, dass Westeros wie in der zweiten und dritten Staffel von Game of Thrones in den Krieg gezogen ist.

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Spektakel allein reicht nicht aus, um House of the Dragon zu einer herausragenden Show zu machen. Wenn überhaupt, hat Anfang dieses Jahres A Knight of the Seven Kingdoms bewiesen, dass CGI-Drachen und hunderte Statisten im Vergleich zu solider, charakterorientierter Erzählweise wenig leisten. Wir haben viele charaktergetriebene Szenen in House of the Dragon Staffel 3 und einige großartige Leistungen von den üblichen Favoriten wie Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke und Ewan Mitchell, aber leider war ich nicht so gefesselt, wie ich es mir gewünscht hätte, da die Serie in die gleichen Tempo-Probleme wie in Staffel 2 gefallen wäre. Es passiert viel, dann passiert viel nichts. Es ist schwierig, ein Ereignis zu adaptieren, das im Grunde in Stichpunkten durch George R.R. Martins ersten Band der Targaryen-Geschichte zusammengefasst wird, aber wenn man die Serie sieht, fühlt es sich an, als würden wir nur darauf warten, dass diese Stichpunkte passieren, und alles dazwischen ist verschwendete Zeit. Ich sollte dort nicht alles sagen, denn realistisch gesehen gibt es Momente, die mir gefallen haben. Dass Aemond ein kleiner Sonderling ist, ist großartig zu sehen, und Rhaenyras Handlungsbogen in dieser Staffel fühlt sich so an, als würde er tatsächlich ihren Charakter weiterentwickeln.

Trotzdem habe ich festgestellt, dass wir zumindest in den frühen Abschnitten von House of the Dragon Staffel 3 Alicent und Rhaenyra weiterhin aus jeder aktiven Rolle im Bürgerkrieg herausschließen, damit ihre Charaktere von der Verantwortung ersparen bleiben. Beide wollen immer noch Frieden, was völlig in Ordnung ist, und sie erkennen auch an, dass es Männer sind, die diesen Krieg begonnen haben und fortsetzen werden. Wieder in Ordnung. Das Problem ist, dass Alicent und Rhaenyra daher nur sehr wenig tun dürfen, um ihr eigenes Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ein weiter gefasster Punkt darüber, dass historische Frauen nicht die Möglichkeit hatten, ihren eigenen Lebensweg zu wählen? Vielleicht, aber so wie House of the Dragon darstellt, bleibt man mit zwei mächtigen Frauen zurück, die unglaublich ahnungslos über die Macht, die sie ausüben, oder die Handlungsfreiheit, die sie in diesem Konflikt haben können. Ich weiß nicht, ob die Autoren glauben, dass wir Rhaenyra nicht unterstützen würden, wenn es ihre Entscheidung wäre, um ihren Thron zu kämpfen, aber die Unwilligkeit eines unserer beiden Anführer, sich richtig auf den Konflikt einzulassen, um den sich die gesamte Serie dreht, wird langsam ermüdend, besonders in der Mitte unserer vorletzten Staffel.

Jemand, dem es egal ist, im Schlamm und Dreck des Krieges festzustecken, ist der Neuling James Norton, der Lord Ormund Hightower spielt. Norton ist unter britischen TV-Fans dafür bekannt, großartige Schurken zu spielen, und er bringt sein Bestes in die dritte Staffel von House of the Dragon. Er ist ein sehr überzeugender Bastard und gibt uns eine einzigartige Perspektive eines Mannes, der keine Drachen hat, aber einen Krieg führen muss, in dem sie ein großes Problem sind. Er ist eine frische Brise und ein großartiger Moment, wenn House of the Dragon zwischen großen Kämpfen die Pausen einlegt. In dieser Staffel gibt es viel Paus-und-Start-Tempo, was verständlich ist, da nicht jede Folge ein riesiger Drachenkampf sein kann, aber es ist durchaus spürbar, sodass man spürt, wie die Zeit selbst langsamer wird, während man auf den nächsten Punkt des Drachentanzes wartet.

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House of the Dragon s zweite Staffel hinterlässt bis zu Staffel 3 immer noch einen etwas bitteren Nachgeschmack. Es ist schwer, sich genau daran zu erinnern, was in Staffel 2 passiert ist, denn abgesehen vom Blood & Cheese-Patzer ist es schwer, einige Schlüsselmomente zu benennen, da die zweite Staffel unerklärlicherweise den Beginn des Bürgerkriegs vermeiden konnte. Staffel 3 bekommt also eine etwas unfaire Menge an Boden, und von dem, was wir bisher gesehen haben, macht sie einen soliden Job. Sie packt dich nicht mit charaktergetriebener Erzählweise wie das Beste von Thrones oder sogar dem jüngsten Erfolg Ritter der Sieben Königslande, aber die Schauspieler sind alle in Bestform, die Kostüme, die Musik und das CGI sind so gut, wie HBO es hinkriegen kann, und auch wenn ich nicht sagen kann, dass ich emotional so engagiert bin wie bei der anderen Westeros-Serie, die dieses Jahr erschienen ist, House of the Dragon bietet dir ein großes Fantasy-Spektakel.