House of the Dragon Staffel 2 Folge 1&2

HQ

Ich denke, die meisten von uns haben zu diesem Zeitpunkt eine etwas toxische Beziehung zu Westeros und seinen vielen Geschichten. Das Ende von Game of Thrones hat uns so sehr verbrannt, dass viele von uns sofort schworen, dass wir nie wieder in die Nähe von George R.R. Martins Welt kommen würden. Und dann kam House of the Dragon heraus, und keiner von uns konnte widerstehen.

Und das aus gutem Grund. House of the Dragon konnte die Magie der frühen Thrones nicht ganz nachbilden, aber es kam dem am nächsten, und es gab viele CGI-Drachen, um die Leute zu erfreuen, die die Serie in einem Pub sehen und bei jeder Explosion jubeln. Durch herausragende Leistungen von Paddy Considine, Matt Smith, Emma D'Arcy und Olivia Cooke zu großartigem Fernsehen erhoben, hat House of the Dragon Staffel 1 erneut unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber die Frage ist nun, ob sie diese feurige Serie fortsetzen kann.

HQ

Wir haben die ersten beiden Episoden von Staffel 2 gesehen, und der erste Eindruck ist stark. Wir machen genau dort weiter, wo Staffel 1 aufgehört hat, was etwas irritierend ist, wenn Sie sich nicht die Mühe gemacht haben, die Serie noch einmal anzusehen, seit sie vor zwei Jahren das letzte Mal auf unseren Bildschirmen zu sehen war. Rhaenyra trauert derzeit um ihren zweiten Sohn Lucerys und das schwarze Lager entscheidet, wie es reagieren soll, während die Grünen verzweifelt versuchen, ihren neuen König Aegon zu einem würdigen Anführer zu überreden.

Werbung:

Wir wissen, dass ein Krieg bevorsteht. Wirklich, die Fronten sind bereits gezogen, aber es ist eine Stärke von House of the Dragon, dich nicht nur kopfüber in die Action zu stürzen, sondern stattdessen den Widerwillen auf beiden Seiten zu zeigen, einen Bürgerkrieg nach Westeros zu bringen, wie es ihn noch nicht gegeben hat. Drachen werden sowohl als Abschreckung als auch als massive, feuerspeiende Waffen eingesetzt, und die einzigen Menschen, denen es nichts ausmacht, so schnell wie möglich Blut zu vergießen, sind Aegon und Daemon, aber weil alle anderen entweder eine Armee aufbauen oder nicht als Aggressor erscheinen wollen, indem sie sie einsetzen, können wir eine anständige Zeit im wirklich besten Teil von Westeros verbringen. Das ist die Politik.

Da es sich nicht um Game of Thrones handelt und sich bereits der größte Riss zwischen dem Haus Targaryen gebildet hat, bleibt nicht mehr viel Platz für subtile Gerichtsmanöver. Die Dialoge bleiben an den meisten Stellen scharf und klug, aber es gibt nur wenige, deren Motive und wahre Ambitionen völlig verborgen bleiben. Man muss nicht über die Schichten politischer Machenschaften nachdenken, die in jedes Gespräch, jedes sorgfältig gewählte Wort einfließen, sondern wir haben viel Zeit, uns an die breiteHouse of the Dragon Besetzung zu binden, von denen die meisten hervorragende Leistungen erbringen. Die einzige wirkliche Schwäche, die ich finden konnte, war Mysaria, der weiße Wurm.

Ansonsten haben wir auch ohne Paddy Considine in der geliebten Rolle von König Viserys immer noch viele starke und tiefgründige Charaktere, an die wir uns auf beiden Seiten des Konflikts klammern können. House of the Dragon Staffel 2 verpflichtet sich noch nicht, ihren Zuschauern zu sagen, dass eine Seite richtig und die andere falsch ist. Rhaenyra bleibt eindeutig unsere Protagonistin, aber es wurden Anstrengungen unternommen, um Aegon und die Grünen zu vermenschlichen, um sicherzustellen, dass, wenn eine Hauptfigur auf beiden Seiten stirbt, eine Hälfte des Publikums jubelt, während die andere trauert.

Werbung:

HQ

Viele Szenen in diesen ersten beiden Episoden spielen in dunklen, kleineren Räumen, und dennoch schafft es House of the Dragon die Größe der Welt auf eine Weise einzufangen, die nur Westeros erreichen kann. Da die Drachen vollständig in die Gesellschaft von Westeros eingewoben sind, hat das einstige Low-Fantasy-Setting jetzt viel mehr Magie, und dennoch fühlt es sich nicht weniger "realistisch" an, in Ermangelung eines besseren Wortes. Steuern und Getreide sind ebenso wichtig wie Drachenschlachten, die eine Welt schaffen, die zu gleichen Teilen geerdet und außergewöhnlich ist. HBO hat es schon immer sehr gut geschafft, seine Zuschauer in die Welt von Westeros eintauchen zu lassen, sogar in Staffel 1 von Game of Thrones, und seitdem hat es keinen Schlag ausgelassen.

Es gibt einige kleinere Dornen, die in der Seite von House of the Dragon Staffel 2 stecken. Erstens, während der Schreibstil und die Dialoge größtenteils scharf bleiben, gibt es Elemente, die sich gekünstelt oder zu kompliziert anfühlen. Die Blut-und-Käse-Szene zum Beispiel hat einige zusätzliche Komplikationen aus den Büchern, die versuchen, das Drama und den Horror zu verstärken, sich aber nur ein wenig flach anfühlen im Vergleich zu den schrecklichen Bildern, die ich mir ausgedacht hatte, als ich dieselbe Passage in Martins Werk las. Es gibt ein Gefühl von einem gezogenen Schlag, was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass es sich um House of the Dragon handelt.

Außerdem schleicht sich bei einer so breiten und vielfältigen Besetzung bereits das Gefühl ein, dass einige Namen auf der Strecke bleiben werden. Die Nacherzählung des Tanzes der Drachen leidet unter dem gleichen Problem, aber sie soll eine Geschichte sein, die Namen überfliegt, um zu den wichtigsten Ereignissen zu gelangen. In House of the Dragon Staffel 2 bekommen wir neue Namen und Gesichter, die wir uns merken können, was alles schön und gut ist, abgesehen von der Tatsache, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Serie alle gleich gut behandelt. Wir sind erst in zwei Episoden, also müssen wir abwarten und sehen, aber Alicent zum Beispiel wird einen starken Moment haben, aber dann wieder in zyklisches Verhalten verfallen, als ob die Serie uns sagen würde, dass wir uns jetzt nicht wirklich Sorgen um sie machen oder uns um sie kümmern müssen, sondern sie einfach tun lassen müssen, was sie tut.

Ansonsten beginnt House of the Dragon Staffel 2 sehr, sehr stark. Es ist eine willkommene Rückkehr nach Westeros, ohne unnötiges Fett, aber auch mit den Charakter-Introspektionen und ruhigeren Momenten, die wir aus der Vorgängerserie geliebt haben. Es ist ein Prestige-Drama mit einem Umfang und einer Größenordnung, die nur wenige erreichen können, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was als nächstes kommt.