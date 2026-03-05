Hotel Barcelona Unter New Management: Das kostenlose Update, das das Spiel fast komplett von innen heraus verändert, ist jetzt verfügbar

HQ

Hotel Barcelona ist ein seltsames Spiel, aber das liegt daran, dass die Leute dahinter es lieben, seltsame Spiele zu machen. Hidetaka Suehiro (Swery65) ist der Regisseur des Spiels, bekannt für Deadly Premonition und andere Spiele. Er hat uns bereits in unserem Interview von diesem eigenartigen Spiel erzählt, aber jetzt sind selbst die Updates des Spiels ungewöhnlich. Goichi Suda (Suda51), Schöpfer von No More Heroes und dem aktuellen Romeo is a Dead Man, half bei der Konzeption dieses Titels.

Hotel Barcelona: Unter New Management, dem Namen des kostenlosen Updates, das das Spiel komplett verändert, ist mehr als nur ein Patch oder Bugfix. Laut offiziellen Informationen ist es "kein routinemäßiges Pflaster. Es ist eine strukturelle Verbesserung des Spielererlebnisses. Für zurückkehrende Spieler ist der Wechsel sofort. Für neue Spieler ist dies die Version, die die Schöpfer immer erleben wollten." Hier sind die Patch-Notizen:

Hotel Barcelona Patchnotes unter neuen Management-Updates

Kampf, Fluss und Spielerkontrolle



Schnellere Erholung von Angriffen mit erweitertem Abbruchzeitpunkt zu Sprung, Ausweichen, Verteidigung und Folgeangriffen



Reduzierte Ausdauerreibung und verkürzte Angriffsanimationen für einen aggressiveren Kampfrhythmus



Erhöhte Grundausweichdistanz und neu ausbalancierte Ausweichfähigkeiten



Komplett überarbeitetes Pariersystem. Präzises Verteidigungstiming löst jetzt Paraden aus und belohnt HP-Eroberungskugeln



Guard verbraucht nun Ausdauer und trifft bedeutungsvolle defensive Entscheidungen



Mehrere neue Parierfähigkeiten wurden dem Fertigkeitenbaum hinzugefügt. Fertigkeitslayout und Fortschritt überarbeitet



Neue Fähigkeit "Enhancement Luck+" hinzugefügt



Anpassungen des Waffenausgleichs, einschließlich AP-Abstimmung des Flammenwerfers



Gegner- und Stufen-Neuausgleich



Gegner-HP, Angriffsreichweiten und Reaktionszeitpunkt wurden über mehrere Typen hinweg angepasst



Phantom Lost wurde vom Normal-Schwierigkeitsgrad entfernt und darunter



Anpassungen an Boss-Haltbarkeit und Verhalten für Jacob, Nigel und Eve



Verbesserungen bei Gelände, Kameraentfernung und Türplatzierung in wichtigen Levels



Verbesserungen im Invasion-Multiplayer



Reduziertes Ungleichgewicht durch Unterschiede im Spielerfortschritt



Verbesserte Parierreaktionen zwischen Spielern



Doppelgänger können während Bosskämpfen nicht mehr invadieren



Doppelgänger stören keine Gegner oder Umweltsysteme mehr



Verbesserungen der Matchmaking- und Mehrspieler-UI



Lebensqualität und Leistung



Optimierte Leistung im gesamten Spiel



DUALSHOCK-Controller-Unterstützung hinzugefügt



Prolog-Tutorial, Layout- und UI-Verbesserungen



Dialog-Autoplay hinzugefügt



Umfangreiche UI-, Lokalisierungs-, Bosskampf-, Tagebuch-, Animations- und Erfolgskorrekturen



Fünf neue spielbare Skins. Kostenlos für alle Spieler



Demonschool Faye – Eine Kult-Indie-Crossover-Präsenz im Nightmare Hotel



Slitterhead Alex – Eine von Horror durchsetzte Gasthaut mit scharfer Silhouette im Kampf



Slitterhead Julee – Ein zweiter Slitterhead-Crossover, der sofort in Bewegung heraussticht



Promise Maskottchen-Agentur Pinky – Ein surreales Maskottchen, das für den auffälligen Kontrast in gewalttätigen Horror geworfen wurde



Promise Maskottchen Agency Michi – Ein Begleit-Maskottchen-Skin, das die Absurdität des Settings noch verstärkt



Was hältst du von diesem Update? Wirst du nach Hotel Barcelona zurückkehren?