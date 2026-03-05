Hotel Barcelona Unter New Management: Das kostenlose Update, das das Spiel fast komplett von innen heraus verändert, ist jetzt verfügbar
Könnte es nicht ein normales Update sein?
Hotel Barcelona ist ein seltsames Spiel, aber das liegt daran, dass die Leute dahinter es lieben, seltsame Spiele zu machen. Hidetaka Suehiro (Swery65) ist der Regisseur des Spiels, bekannt für Deadly Premonition und andere Spiele. Er hat uns bereits in unserem Interview von diesem eigenartigen Spiel erzählt, aber jetzt sind selbst die Updates des Spiels ungewöhnlich. Goichi Suda (Suda51), Schöpfer von No More Heroes und dem aktuellen Romeo is a Dead Man, half bei der Konzeption dieses Titels.
Hotel Barcelona: Unter New Management, dem Namen des kostenlosen Updates, das das Spiel komplett verändert, ist mehr als nur ein Patch oder Bugfix. Laut offiziellen Informationen ist es "kein routinemäßiges Pflaster. Es ist eine strukturelle Verbesserung des Spielererlebnisses. Für zurückkehrende Spieler ist der Wechsel sofort. Für neue Spieler ist dies die Version, die die Schöpfer immer erleben wollten." Hier sind die Patch-Notizen:
Hotel Barcelona Patchnotes unter neuen Management-Updates
Kampf, Fluss und Spielerkontrolle
- Schnellere Erholung von Angriffen mit erweitertem Abbruchzeitpunkt zu Sprung, Ausweichen, Verteidigung und Folgeangriffen
- Reduzierte Ausdauerreibung und verkürzte Angriffsanimationen für einen aggressiveren Kampfrhythmus
- Erhöhte Grundausweichdistanz und neu ausbalancierte Ausweichfähigkeiten
- Komplett überarbeitetes Pariersystem. Präzises Verteidigungstiming löst jetzt Paraden aus und belohnt HP-Eroberungskugeln
- Guard verbraucht nun Ausdauer und trifft bedeutungsvolle defensive Entscheidungen
- Mehrere neue Parierfähigkeiten wurden dem Fertigkeitenbaum hinzugefügt. Fertigkeitslayout und Fortschritt überarbeitet
- Neue Fähigkeit "Enhancement Luck+" hinzugefügt
- Anpassungen des Waffenausgleichs, einschließlich AP-Abstimmung des Flammenwerfers
Gegner- und Stufen-Neuausgleich
- Gegner-HP, Angriffsreichweiten und Reaktionszeitpunkt wurden über mehrere Typen hinweg angepasst
- Phantom Lost wurde vom Normal-Schwierigkeitsgrad entfernt und darunter
- Anpassungen an Boss-Haltbarkeit und Verhalten für Jacob, Nigel und Eve
- Verbesserungen bei Gelände, Kameraentfernung und Türplatzierung in wichtigen Levels
Verbesserungen im Invasion-Multiplayer
- Reduziertes Ungleichgewicht durch Unterschiede im Spielerfortschritt
- Verbesserte Parierreaktionen zwischen Spielern
- Doppelgänger können während Bosskämpfen nicht mehr invadieren
- Doppelgänger stören keine Gegner oder Umweltsysteme mehr
- Verbesserungen der Matchmaking- und Mehrspieler-UI
Lebensqualität und Leistung
- Optimierte Leistung im gesamten Spiel
- DUALSHOCK-Controller-Unterstützung hinzugefügt
- Prolog-Tutorial, Layout- und UI-Verbesserungen
- Dialog-Autoplay hinzugefügt
- Umfangreiche UI-, Lokalisierungs-, Bosskampf-, Tagebuch-, Animations- und Erfolgskorrekturen
Fünf neue spielbare Skins. Kostenlos für alle Spieler
- Demonschool Faye – Eine Kult-Indie-Crossover-Präsenz im Nightmare Hotel
- Slitterhead Alex – Eine von Horror durchsetzte Gasthaut mit scharfer Silhouette im Kampf
- Slitterhead Julee – Ein zweiter Slitterhead-Crossover, der sofort in Bewegung heraussticht
- Promise Maskottchen-Agentur Pinky – Ein surreales Maskottchen, das für den auffälligen Kontrast in gewalttätigen Horror geworfen wurde
- Promise Maskottchen Agency Michi – Ein Begleit-Maskottchen-Skin, das die Absurdität des Settings noch verstärkt
Was hältst du von diesem Update? Wirst du nach Hotel Barcelona zurückkehren?