Hotel Barcelona leicht verzögert, "vielleicht portiert die KI es auf die Switch"

Mit Hotel Barcelona wird Hidetaka Suehiros White Owls sehr bald eine (aber natürlich) Serienmörder-Idee von Goichi Suda in einen loopbasierten, action-platforming, filmparodierenden 2,5D-Slasher verwandeln. Das Spiel wurde vor einem Jahr vollständig enthüllt, mit dem Ziel, gegen Ende dieses Jahres zu erscheinen, wird aber letztendlich "Anfang 2025" erscheinen, wie Swery selbst neulich gegenüber Gamereactor bestätigte.

Es war auf dem IndieDevDay 2024 in Barcelona, wo der japanische Entwickler eine Podiumsdiskussion hatte, die von meiner Wenigkeit im Namen von Gamereactor veranstaltet wurde. Es bestand sowohl aus einer ausführlichen Gameplay-Präsentation mit Kommentaren des Entwicklers während des Spiels als auch aus einer QA-Sitzung, an der das Publikum und die Fans teilnahmen. Und Sie können beide Videos mit zusätzlichen Untertiteln in diesen Zeilen ansehen.

"Ich wollte schon immer ein Horrorspiel zusammen mit Suda51 machen", erklärt Swery65 darüber, wie dieses Spiel von einem Horrorkonzept, das von Twin Peaks und Forbidden Siren inspiriert war, zu dem wurde, was es heute ist. "Und als wir darüber gesprochen haben, kam mir eine sehr komplizierte Idee für ein Spiel. Und Suda51 sagte: 'Nein, nein, du solltest es einfacher machen'. Mach es einfach zu einem Spiel, in dem du herumläufst und andere Serienmörder tötest."

Im vollständigen Video erzählt Mr. Suehiro mehr über Mr. Sudas Engagement und die regelmäßige Überwachung. "Bevor wir uns für die Idee entschieden haben, hatten wir mehrere Treffen, bei denen wir zusammen getrunken und einfach unsere Ideen besprochen haben", sagt der Mann, der an Barcelona am besten "die Bars" mag.

Das Spiel ist so gut wie bereit für die Spieler, in die Fußstapfen von Federal Marshal Justine zu schlüpfen und ihrem eigenen, inneren Serienmörder, Dr. Carnival, als dem besten Berater zuzuhören, wenn es darum geht, dass Killer7 mit den anderen Serienmördern fertig wird.

"Um die Serienmörder aufzuspüren, müssen wir uns in sieben verschiedene Welten, sieben verschiedene Stadien begeben", fügt er hinzu, als er nach Filmreferenzen, Cat People und Deadly Premonition gefragt wird. "Und jede Etappe ist eine Parodie auf ein anderes Subgenre des Horrors. Die erste ist zum Beispiel eine Horror-Parodie auf ein Sommercamp. Die nächste ist eine Horror-Parodie auf ein Restaurant. Es gibt auch eine Alien-Horror-Parodie (...) "

"Die Geschichte ist sehr tiefgründig und hat tatsächlich mit der Stadt Barcelona zu tun", bestätigt er später gegenüber einem Fan, der nach dem Titel des Spiels gefragt wird. "Aber das ist etwas, was man genau spielen muss, um es zu verstehen. Der Grund, warum der Titel auf Hotel Barcelona gewählt wurde, war, dass Mr. Suda den Titel bei der Veranstaltung plötzlich bekannt gab. Ich fand es cool."

"Alle drei Tage gibt es einen Neumond im Spiel. Und wenn es Neumond ist, ist es sehr dunkel. Und du kannst nur um deinen Charakter herum sehen. Es ist stockdunkel, also wird es sehr schwierig. Die Tageszeit, das Wetter und die Spielergröße ändern sich mit jedem Lauf."

"Im Moment sind wir dabei, das Spiel auf Fehler zu überprüfen und wir wollen es weiter verfeinern und verbessern", erklärt Swery über die letzte Phase der Entwicklung, da das Spiel, das er spielte, im Vergleich zur Demo auf der Messe inhaltlich fertig war. "Aber im Idealfall wollen wir das Spiel Anfang 2025 veröffentlichen."

"Es wird eine gleichzeitige Veröffentlichung auf Steam, Xbox und PS5 geben". In Bezug auf Nintendos Plattform gibt es jedoch entgegen der allgemeinen Meinung derzeit keine Pläne, wie der japanische CEO scherzhaft hinzufügt: "In ferner Zukunft wird die KI sie vielleicht für mich auf die Switch portieren".

Suehiro-san spricht auch über sein Studio White Owls Inc. in Osaka und weist darauf hin, dass "es nur 13 Leute im Team gibt, die immer an zwei oder drei Spielen gleichzeitig arbeiten. Und unser Ziel ist es, Menschen wie Ihnen, die sehr einzigartige Spiele mögen, einzigartige Spiele zu liefern."

Wir werden mehr über Hotel Barcelona mit unserer eigenen Vorschau haben, aber werft einen Blick auf die vollständige, 28-minütige kommentierte Gameplay-Demo von IDD unten, um eine möglichst genaue und umfassende Vorstellung davon zu bekommen. Das Video sei "das erste Mal, dass jemand die Eröffnungsanimationen des Spiels sieht".