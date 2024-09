Horizon Zero Dawn Remastered ist real und erscheint am 31. Oktober für PS5

HQ

Es scheint, dass einige Insider einige Informationen direkt vor der State of Play-Übertragung erhalten haben. Obwohl es in diesem Fall nicht sehr schwierig war, da der ESRB bereits eine Seitemit der Bewertung des Spiels hinzugefügt hatte. Auf jeden Fall wurde Horizon: Zero Dawn Remastered heute offiziell enthüllt und hat auch bestätigt, dass it am 31. Oktober eintreffen wird.

Diese Version enthält zusätzlich zum Basisspiel den Inhalt der PS4 Complete Edition. Das heißt, der DLC The Frozen Wilds. Auf der anderen Seite wird Aloy einige der Verbesserungen der aktuellen Hardware nutzen, wie z. B. 3D-Audio und Dualsense haptische Reaktion und adaptive Trigger.

Zu guter Letzt wurden die Shader und Texturen des Spiels angepasst, und die ursprüngliche Charaktermodellierung wurde ebenfalls angepasst, um sie Horizon Forbidden West ähnlicher zu machen.

Sind Sie bereit, die epische Geschichte von Aloy von der Nora in Horizon: Zero Dawn Remastered noch einmal zu erleben?