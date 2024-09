Horizon: Zero Dawn Remastered erhält ESRB-Bewertung

HQ

Seit über zwei Jahren hören wir Gerüchte über eine Current-Gen-Version von Guerrillas Guerrilla-Hit Horizon: Zero Dawn aus dem Jahr 2017. Während der Nachfolger es in vielen technischen Aspekten übertraf, war das Original ein abgerundetes Open-World-Abenteuer mit einer packenden Erzählung und einer lebendigen Welt, die bei PS4-Spielern großen Anklang fand. Im Jahr 2022 schien ein Projekt für ein Remake oder Remaster in Arbeit zu sein, aber seitdem hatten wir nichts Offizielles mehr gehört.

Jetzt hat der ESRB eine Seitenbewertung Horizon: Zero Dawn Remastered hinzugefügt, die ihr eine T-Einstufung (Teen) gibt, die auf Blut, Drogenbezug, Sprache, leichte sexuelle Themen und Gewalt anspielt. Diese neue Version wird voraussichtlich für PC und PlayStation 5 erscheinen, aber das Veröffentlichungsfenster ist derzeit nicht bekannt. Die Tatsache, dass das Spiel bereits bei der amerikanischen Ratingagentur eingegangen ist, deutet jedoch darauf hin, dass der größte Teil der Arbeit abgeschlossen ist und die Ankündigung ziemlich nahe dran ist.

Sind Sie daran interessiert, in einer aktualisierten Version zu Horizon: Zero Dawn zurückzukehren?

Danke, VGC.