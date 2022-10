Gerücht: Horizon: Zero Dawn bekommt ein Remaster oder Remake

Es scheint, als ob die kommende TV-Serie, die auf dem Horizon-Franchise basiert, Gesellschaft bekommt. Laut MP1st-Quellen arbeiten Guerrilla Games derzeit entweder an einem Remaster oder sogar an einem Remake (Details sind unklar) des fünf Jahre alten Horizon: Zero Dawn.

Neben der Aufwertung der Grafik mit besserer Beleuchtung und Animation dürfen wir uns auch über überarbeitete Texturen und neue Charaktermodelle freuen, die vermutlich eher Horizon Forbidden West entsprechen werden. Eine vernünftige Vermutung ist, dass Sony möchte, dass dieses Spiel ungefähr zur gleichen Zeit wie die Horizon TV-Serie veröffentlicht wird.

Wie Sie sich sicher erinnern, hat Sony auch gerade das Remake von The Last of Us: Part I für PlayStation 5 veröffentlicht, um einige Synergieeffekte mit dem TV-Serien-Hype basierend auf der Serie zu erhalten. Das stieß auf viel Kritik, da viele Leute nicht der Meinung waren, dass der nur neun Jahre alte Titel ein Remake benötigte, das auch zum vollen Preis mit weniger Inhalt (fehlender Multiplayer) und keiner Möglichkeit, ein billigeres Upgrade zu erhalten, verkauft wurde, wenn Sie das Spiel bereits hatten. Die Debatte darüber, ob ein Horizon: Zero Dawn Remake Sonys beste Ressourcennutzung ist, hat bereits begonnen.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass es auch ein zweites Horizon-Gerücht aus den gleichen Quellen gibt. Es wird behauptet, dass das nächste Horizon-Spiel ein Online-Multiplayer-Titel mit Koop sein wird. Da Sony bei mehreren Gelegenheiten gesagt hat, dass sie ihre Live-Service-Ausgabe stark steigern werden, gehen wir davon aus, dass dies uns einen Hinweis darauf gibt, was uns erwartet.

Mehrere zuverlässige Insider haben das Horizon: Zero Dawn Remake-Gerücht bestätigt, hier sind zwei Quellen, die wir zuvor auf Gamereactor verwendet haben. Was haltet ihr von diesem potenziellen Remake und wie interessiert seid ihr an einem Live-Service-Horizon-Abenteuer?