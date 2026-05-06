Horizon Hunters Gathering bekommt einen neuen Teaser vor dem kommenden Beta-Test

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Horizon Hunters Gathering, das neue Koop-Actionspiel von Guerrilla Games und PlayStation, wird es den Spielern später in diesem Monat erlauben, es erneut auszuprobieren. Nach dem ersten Playtest im Februar sucht das Spiel immer noch nach Feedback, und Leute im PlayStation-Beta-Programm können es Ende Mai selbst ausprobieren.

Die Enthüllung des zweiten Playtests wurde von einem kurzen Teaser begleitet, in dem wir viel Action, einige flüssige Animationen und mehr vom einzigartigen visuellen Stil des Spiels sehen, der sich deutlich von früheren Horizon-Spielen unterscheidet. Wenn du selbst am zweiten Playtest teilnehmen möchtest, der vom 22. bis 25. Mai stattfindet, kannst du dich über den Link hier anmelden.

Horizon Hunters Gathering ist eines von mehreren Horizon-Projekten, die derzeit in Arbeit sind. Außerdem haben wir NCSOFTs kommendes Horizon Steel Frontiers, ein MMO, das im selben Universum spielt. Es ist unklar, wie wir mit einem neuen Einzelspieler-Horizon-Spiel stehen, aber man muss sich vorstellen, dass irgendwo eines in Arbeit ist.