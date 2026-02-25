Horizon Hunters Gathering, um diese Woche den ersten Beta-Playtest zu bekommen

HQ

Da Marathon kurz vor der Tür steht, könnte man meinen, Sony würde Bungies kommendem Shooter vor dem Start so viel Glanz verleihen, wie er es bekommen kann. Am selben Wochenende wie der bevorstehende Major Server Slam bekommen wir jedoch auch einen Playtest für Horizon Hunters Gathering. Es ist unwahrscheinlich, dass es einen Zusammenprall der Zuschauer geben wird, aber es ist dennoch sicherlich eine interessante Herangehensweise.

Der geschlossene Beta-Playtest für Horizon Hunters Gathering findet zwischen dem 27. Februar und dem 1. März statt. An diesen Tagen läuft es von 19 bis 22 Uhr MEZ in den EU-Regionen und in Nordamerika von 16 bis 19 Uhr PST. Man kann entweder auf PlayStation oder über PC über Steam darauf zugreifen und muss Teil des PlayStation-Beta-Programms sein, um darauf zugreifen zu können.

Im Playtest kannst du als Axle, Rem und Sun spielen und an zwei Spielmodi teilnehmen: Machine Incursion und Cauldron Descent, wobei ersterer zwei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl hat. In Colorado Springs gibt es nur eine Karte, aber du hast auch Zugang zum Gathering-Hub.

Schon bei der Resonanz des ersten Trailers ist klar, dass dies nicht gerade das Horizon-Erlebnis ist, das sich die Fans erhofft hatten, aber wenn Sie neugierig sind, was Horizon Hunters Gathering zu bieten hat, sollten Sie es sich am besten anschauen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.