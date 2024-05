Homeworld 3 gibt Ihnen im Launch-Trailer einen Crashkurs über das, was es zu bieten hat

HQ

Es ist über zwei Jahrzehnte her, seit Homeworld 2 veröffentlicht wurde, also ist es vielleicht gar nicht so verwunderlich, dass Gearbox Publishing denkt, dass wir eine angemessene Einführung in dieses sehr klassische und beliebte Franchise brauchen.

Und genau das bekommen wir im Homeworld 3 Launch-Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Es bietet über zwei Minuten von allem, was das Spiel zu bieten hat, und gibt neuen Fans die Möglichkeit, zu entdecken, worum es bei dem ganzen Fuzz geht. Wenn Sie mehr über das Spiel erfahren möchten, vergessen Sie nicht, unseren Testbericht zu lesen.