Homeworld 3 Demo ist jetzt verfügbar

HQ

Blackbird Interactive und Gearbox geben Homeworld 3 -Fans die Möglichkeit, einen der Modi des Spiels in einer Demo auszuprobieren, die jetzt für PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich ist.

War Games ist einer der Modi, die in Homeworld 3 verfügbar sind, und es ist im Wesentlichen ein Roguelike, in dem du (und ein oder zwei Kumpels, wenn du möchtest) es auf vier Karten aufnimmst, deine Flotte zwischen jeder Mission verbesserst und am Ende eines Durchgangs Belohnungen sammelst.

Die Demo läuft bis zum 12. Februar und ihr könnt euren Fortschritt auf das Hauptspiel übertragen, wenn es am 8. März veröffentlicht wird. Wenn ihr unsere Gedanken zu Kriegsspielen lesen wollt, dann haben wir im August letzten Jahres eine frühe Version gespielt. Unsere Vorschau finden Sie hier.