Homeworld 3 Vorschau: Homeworld Bound

Bei den meisten RTS-Spielen gibt es eine große Einstiegshürde. Oft reicht die schiere Menge an Dingen, die gleichzeitig auf dem Bildschirm passieren, aus, um Ihrem Kopf das Gefühl zu geben, gleich zu explodieren. Als ich mich zum ersten Mal hinsetzte, um das Tutorial von Homeworld 3 zu spielen, hatte ich das Gefühl, dass ich mich nach fünf Minuten hinlegen musste.

Anfangs wirst du, wie das Mutterschiff, das du zu verteidigen versuchst, bombardiert. Nicht mit Raketen oder Lasern, sondern mit Fakten zum Spiel, den 20 verschiedenen Kameraoptionen und mehr. Nach ein paar Minuten ist es jedoch ziemlich einfach, seinen Groove zu finden, und in der einstündigen Spielsitzung, die wir hatten, fühlte es sich an, als hätten wir genug gelernt, um in dieses geliebte Franchise zu investieren.

Wir konnten in dieser Session nicht in die Geschichte von Homeworld 3 eintauchen, sondern haben uns stattdessen ganz auf den Koop-Modus der Kriegsspiele konzentriert, in dem ihr und bis zu zwei Freunde ein paar Herausforderungen annehmen könnt, Belohnungen für jede abgeschlossene Mission verdient und eure Upgrades aufbaut, bis ihr gegen einen Endboss antretet. Es ist im Wesentlichen RTS trifft auf Roguelike, und es fühlt sich nicht nur wie eine gute Möglichkeit an, Ihnen den Einstieg zu erleichtern, ohne eine Schiffsladung Geschichte auf Sie zu werfen, sondern es wird definitiv auch als Anziehungspunkt für Sie fungieren, um weiterzuspielen, sobald Sie den Story-Modus des Spiels besiegt haben.

Wenn du auf deine Raumfahrtstrategie stehst, so etwas wie Stellaris, sollte dir Homeworld 3 von Anfang an ins Auge springen. Ich bin keiner, der normalerweise in die Weiten der Galaxie reist, um seine Kicks zu kicken, aber ich fand, dass mich das Spiel in das Unbekannte des fernen Weltraums zog. Die Grafik ist gut genug, um sie als Desktop-Hintergrund zu haben, und ich mochte besonders die Sci-Fi-Marke von Homeworld. In allem, von den Schiffsdesigns bis hin zu den Animationen, wenn du den Hyperraum betrittst, ist es einzigartig und trägt viel dazu bei, dass du das Gefühl hast, nicht nur zwei Raumschiffen dabei zuzusehen, wie sie sich gegenseitig in Stücke sprengen, sondern dass du tatsächlich versuchst, dein Zuhause zu verteidigen oder einen bestimmten Teil des Weltraums vom Bösen zu befreien.

Die Schiffe sind nicht nur hübsch anzusehen, und sobald du genug Ressourcen aufgebaut hast, kannst du dich mit einer Armada ausstatten. Vom kleinsten Aufklärungsschiff bis hin zu den übermächtigen Strahlenangriffsfregatten ist jedes Schiff einzigartig in der Art und Weise, wie es angreift und sich bewegt. Ihr werdet euch schnell daran gewöhnen, mit welcher Art von Schiffen ihr in die Schlacht ziehen wollt, ob es sich um die langsameren, schwerfälligen Kolosse oder die schnellen, wespenartigen Schiffe handelt. Sie alle dienen einem Zweck, und um wirklich am Leben zu bleiben, sollten Sie ein bisschen von allem einpacken.

Es gibt eine gewisse Lernkurve in Homeworld 3 und obwohl es einfach genug sein kann, es zu erlernen, habe ich einige Optionen während meiner gesamten Spielzeit völlig in Ruhe gelassen, da sie nur wie eine Dose Würmer aussahen, die ich nicht öffnen wollte. Ich kann also nicht wirklich sagen, dass Homeworld 3 ein Strategiespiel ist, das Spieler anziehen wird, die noch nie zuvor die drei Buchstaben R, T und S zusammengesetzt haben, aber es ist eine Erfahrung, die so aussieht, als wäre es eine, die man sich für bestehende Fans des Genres ansehen sollte. Egal, ob du das erste Spiel gespielt hast oder einfach nur ein neues Sci-Fi-Universum erkunden möchtest, Homeworld 3 sieht im Moment vielversprechend aus. Ob es so bleiben wird, ist unbekannt, aber wenn Sie gerne Schiffe in die Luft jagen sehen und schon immer Ihre eigene Weltraumarmada wollten, könnte es Ihre Zeit wert sein.

