Holger Rune kündigt sieben Monate nach seiner Verletzung seine Rückkehr zum Wettkampf an

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Holger Rune, der beste dänische Spieler, derzeit auf Platz 29, aber 2023 sogar auf Platz 4 der Weltrangliste, hat nach der Achillessehneenverletzung, die er im Oktober erlitt, seine Rückkehr auf den Tennisplatz bekannt gegeben. Der 22-Jährige hat seine Rückkehr zum ATP 500 Hamburg 2026 vom 17. bis 23. Mai als Teil der Sandsaison angesetzt.

Im vergangenen Jahr besiegte Holger Rune Carlos Alcaraz im Finale der Barcelona Open und gewann seinen fünften und letzten Titel, was ihm half, in die Top 10 zurückzukehren (auf Platz neun). Doch Monate später musste Rune beim Stockholm Open ein Halbfinalspiel gegen Ugo Humbert zurückziehen und hat in der Rangliste mehrere Punkte verloren. Er wird noch mehr abfallen, da er seine 500 Punkte aus dem Barcelona Open, das nächste Woche stattfindet, nicht verteidigen kann.

Rune wird seinen dritten Auftritt in Hamburg haben. Auch Alexander Zverev und der Titelverteidiger Flavio Cobolli werden bei der Veranstaltung erwartet.