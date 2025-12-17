Hogwarts Legacy hat mehr als 40 Millionen Exemplare verkauft

HQ

Weniger als neun Monate sind vergangen, seit Warner Bros. angekündigt hat, dass Hogwarts Legacy mehr als 34 Millionen Exemplare verkauft hat. Das Spiel feiert in zwei Monaten sein drittes Jubiläum, daher könnte man glauben, dass es nicht viel mehr verkaufen würde. Es stellte sich heraus, dass es viel mehr verkauft hat.

Ob es nun daran liegt, dass das Spiel auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht wurde, die feiern, dass die meisten Filme im November Premiere hatten, oder einfach große Rabatte – Warner Bros. berichtet uns, dass Hogwarts Legacy über 40 Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat. Das ist verkauft und beinhaltet nicht Leute, die Testversionen testen, es als Teil von PlayStation Plus bekommen oder Ähnliches, also ist es ziemlich beeindruckend, in den letzten acht Monaten 6 Millionen verkauft zu haben.

Es macht es auch umso interessanter, dass man Hogwarts Legacy kostenlos auf dem PC bekommen kann, indem man es morgen vor 16 Uhr GMT / 17 Uhr MEZ im Epic Games Store "kauft".