Hogwarts Legacy hat sich über 34 Millionen Mal verkauft

Eine Menge negativer Presse hat Warners viele gescheiterte Spieleprojekte umrankt - Suicide Squad: Kill the Justice League, Wonder Woman und Quidditch Champions, um nur einige zu nennen. Aber Hogwarts Legacy auf der anderen Seite ist mit über 34 Millionen verkauften Exemplaren weiterhin eine fast magische Erfolgsgeschichte. Das macht es auch zu einem der erfolgreichsten Spiele des bisherigen Jahrzehnts.

Umso rätselhafter sind die jüngsten Berichte über die Entscheidung von Warner, die Entwicklung einer geplanten Erweiterung abzusagen, zumal es sich wahrscheinlich um einen weiteren Multi-Millionen-Verkäufer gehandelt hätte. Stattdessen scheint es, dass das Unternehmen all seine Bemühungen auf eine vollständige Fortsetzung konzentrieren will, was Berichten zufolge derzeit eine der absoluten Top-Prioritäten von Warner ist.

Spielst du immer noch Hogwarts Legacy, und wovon würdest du gerne mehr in der Fortsetzung sehen?