Highguard behauptete, heimlich von Tencent unterstützt worden zu sein

HQ

Highguard s Scheitern war eine eher bittere Erfahrung, da der Entwickler des Spiels als unabhängig bezeichnet wurde, was bedeutete, dass es aus Einzelpersonen bestand, die ohne Unterstützung etablierter Publisher-Frameworks ihren Stempel auf die Spielebranche setzen wollten. Aber vielleicht war das tatsächlich nicht korrekt, wie ein neuer Bericht von Game File nahelegt, Highguard und dessen Schöpfer Wildlight Entertainment wurden vom chinesischen Gaming-Giganten Tencent unterstützt.

Die Details dazu sind begrenzt, aber Game File gibt ausdrücklich an, dass Tencent der "nicht näher genannte Hauptfinanzgeber" von Wildlight Entertainment war und dass diese Nachricht Aufschluss darüber geben könnte, wie das Projekt während seines vierjährigen Entwicklungszyklus finanziert wurde.

Das steht in direktem Widerspruch zu Geoff Keighleys großem Intro von Highguard bei The Game Awards, in dem der Moderator erwähnte, Wildlight sei ein "unabhängiges, selbstveröffentlichtes Studio". Also war es das wirklich?

Es wurde bisher keine offizielle Bestätigung bekanntgegeben, aber wenn Tencent Wildlight unterstützt und die Entwicklung von Highguard mitfinanziert hat, warum hatte das Spiel dann eine so miserable Marketingkampagne, warum wurde es nach der Ankündigung und bis zum Launch völlig still, und warum wurde der Großteil des Studios innerhalb von zwei Wochen nach dem Debüt entlassen? All dies sind Fragen, die immer schwerer zu beantworten sind, während sich eine der größten Geschichten der Spielewelt im Jahr 2026 weiterentwickelt.

Für mehr Informationen zu Highguard ist die Website des Spiels kürzlich offline gegangen, was darauf hindeutet, dass die Tage des Titels gezählt sind.