Highguard s Zukunft ist ungewiss, da die offizielle Website plötzlich dunkel wird

Die Zukunft für Highguard sieht zunehmend ungewiss aus, den Free-to-Play-Shooter, der als nächstes großes Ding galt, als er Ende letzten Jahres die Game Awards abschloss. Vor nur wenigen Stunden ging die Website des Spiels plötzlich offline, und das Einzige, was die Besucher begrüßt, ist ein Logo und eine kurze generische Nachricht, die besagt, dass der Inhalt nicht mehr verfügbar ist.

Kaum drei Wochen sind seit dem Start vergangen, der alles andere als großspurig war – geprägt von mittelmäßigen Rezensionen und einer fast frostigen Resonanz von den Spielern. Und die seltsame Situation entsteht auch nach der Entlassung des Entwicklerteams, wobei die meisten Wildlight-Mitarbeiter gezwungen sind, das Büro zu verlassen, angeblich nur noch ein Kernteam übrig ist. Aber die geschlossene Website scheint etwas völlig anderes zu suggerieren, und die Frage ist, ob dies nun der letzte Nagel im Sarg für Highguard ist.

