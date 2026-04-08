Hier ist Sonys neue True RGB Mini LED-TV-Technologie

HQ

Sony hat nun seinen eigenen Mini-LED-Fernseher mit RGB-Hintergrundbeleuchtung vorgestellt, den sie True RGB nennen. Die Idee ist, zu betonen, dass die einzelnen roten, grünen und blauen LED-Hintergrundbeleuchtungen "reinere Farben, größere Helligkeit und das größte Farbvolumen, das je in Sonys Heimfernsehergeschichte erreicht wurde" ermöglichen, wie Engadget berichtet.

Außerdem ist dies laut Engadget keine neue Technologie, sondern vielmehr dieselbe Micro-RGB-Technologie, die zuvor von Samsung, LG, HiSense und anderen vorgestellt wurde. Diese neue Art von Fernsehern verwendet reine rote, grüne und blaue LED-Hintergrundbeleuchtung sowie eine LCD-Schicht, um das Endbild zu erzeugen. Das Ziel ist eine bessere Farbgenauigkeit und mehr Helligkeit als normale Mini-LED-Fernseher.

Sony macht etwas anderes als seine Konkurrenten. Um die LEDs präziser zu steuern, übernahmen sie Algorithmen von professionellen Referenzmonitoren. Das sollte eine präzisere Farbkontrolle und eine höhere Helligkeit ermöglichen. Es reduziert auch das "Blooming", das auftritt, wenn Licht in benachbarte Pixel eindringt. Und schließlich verbessert diese neue Technologie auch die Farbgenauigkeit, wenn man das Fernsehen aus einem bestimmten Winkel betrachtet.

Sony hat versprochen, in naher Zukunft "zusätzliche Details" zu veröffentlichen.