Hier ist der erste Trailer zu Jackass: Best and Last

Wie ihr vielleicht wisst, ist es diesen Sommer Zeit, sich von der Jackass-Crew zu verabschieden. Heute sind ein paar Mitglieder der Gruppe eher 60 als 50, und viele von ihnen haben mit Verletzungen durch all die verrückten Aktionen zu kämpfen, mit denen sie uns in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten unterhalten haben. Jetzt bereiten sie sich hoffentlich auf einen richtig unterhaltsamen Abschied vor, der sowohl einen Rückblick auf ihre Karriere als auch "völlig neue Stunts und Dummheit" beinhaltet.

Wie wir bereits berichtet haben, trägt der kommende Film den Titel Jackass: Best and Last und wird am 26. Juni im Kino veröffentlicht. Johnny Knoxville, Steve-O und der Rest der Crew wollen jetzt, dass ihr "eure dummen kleinen Kumpel schnappt, die Gläser hebt und das filmische Ereignis erlebt, das verspricht, das letzte Mal zu sein, dass ihr jemals so laut im Theater lacht."

Und das klingt auf jeden Fall verlockend. Sehen Sie sich unten den ersten Trailer an, der tatsächlich wie ein passender Abschied aussieht, mit viel Nostalgie aus einer vergangenen Zeit.

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