Der letzte Jackass-Film hat seinen vollständigen Titel bekommen

Es ist schon lange bekannt, dass diesen Sommer ein neuer Jackass-Film erscheint. Es wird als das letzte Album angekündigt, das die Jackass-Crew je machen wird, und dient als eine Art Abschied von dem Phänomen, das um die Jahrtausendwende so massiv wurde, dass es 26 Jahre später immer noch so populär für die Leinwand ist.

Der Star Johnny Knoxville hat zuvor gesagt, dass er mit Kopfstoß-Stunts genug habe, da er es einfach nicht mehr aushält, und sowohl Dave England als auch Preston Lacy sind eher 60 als 50. Hoffentlich bedeutet das aber nicht das Ende der Spielereien, und wir bekommen den respektvoll respektlosen Abschied, den Jackass nach fast drei Jahrzehnten mit allen möglichen Verletzungen und Streichen so sehr verdient.

Jedenfalls hat der Film nun seinen endgültigen Titel erhalten, und über Threads hat der offizielle Jackass-Account angekündigt, dass der Film Jackass: Best and Last heißen wird. Er kommt am 26. Juni in die Kinos, und wir werden uns definitiv im Dunkeln für einen letzten Tanz mit dieser Crew auf unsere Plätze setzen.