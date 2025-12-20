Hideo Kojima sagt, OD sei "ein System wie kein anderes" und baue auf "einem völlig neuen Medium" auf.

HQ

Hideo Kojima hat zuvor angedeutet, dass selbst er sein bevorstehendes Projekt OD nicht vollständig beherrscht, das in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wird. Was wir wissen, ist, dass es sich um einen Horrorfilm handelt, dessen Drehbuch zusammen mit Regisseur Jordan Peele geschrieben wird.

Kojima hat sich nun in einem Interview mit dem japanischen Nikkei Xtrend (über GamesRadar) zu diesem scheinbar äußerst eigenartigen Titel geäußert, der mit zunehmendem Wissen noch seltsamer klingt:

"Ich glaube, wenn du OD zum ersten Mal siehst, sieht es wie Horror aus. Aber das System, das es verwendet, ist nicht gewöhnlich. Alles wird in einer Spiele-Engine gemacht, und ein Spiel ist ein Spiel, aber es ist trotzdem ein System wie kein anderes. Deshalb haben wir gemeinsam mit Microsoft ein komplett neues Medium aufgebaut."

Kojima sagt, er könne auf Anordnung des Verlags noch nichts mehr über OD verraten, aber für diejenigen, die neugierig sind, gibt es einen Hinweis im neuesten (und einzigen) Trailer namens Knock, den offenbar noch niemand bemerkt hat:

"Ich kann nichts mehr sagen, sonst wird Mr. Phil [Spencer] sauer auf mich sein. Aber tatsächlich, wenn man den Teaser-Trailer oft sieht, gibt es einen Hinweis. Ich kann wirklich nicht sagen, was es ist, aber wenn man es hundertmal anschaut... Am Ende des Trailers steht 'für alle Spieler und Schreier'. Das ist auch ein großer Hinweis."

Wenn Sie den Knock-Trailer hundertmal ansehen möchten, finden Sie ihn unten. Worauf meint du Kojima?

HQ