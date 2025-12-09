Nicht einmal Hideo Kojima selbst scheint sich ganz sicher zu sein, was sein Spiel OD ist

HQ

Obwohl Hideo Kojimas Xbox-Projekt bereits 2022 angekündigt und 2023 seinen Namen erhielt, wissen wir kaum etwas darüber, außer dass es ein Horrorspiel sein wird, bei dem Regisseur Jordan Peele am Drehbuch beteiligt ist. Zur Besetzung gehören Prominente wie Hunter Schafer, Sophia Lillis und Udo Kier, und es wird spekuliert, dass auch Margaret Qualley dabei sein wird (basierend auf einer Figur, die ihr ähnelt).

Aber wir wissen nicht, wann es veröffentlicht wird oder Details zum Gameplay - und es scheint nicht einmal, als hätte Kojima selbst seinen Titel vollständig im Griff. In einem Interview mit der japanischen Website Ananweb (danke Windows Central) sagt er, dass er nicht weiß, ob das Spiel überhaupt funktionieren wird:

"Ich kann noch nicht genau sagen, was es ist, und ich weiß auch nicht, ob es funktionieren wird."

Ob OD am Freitagabend bei The Game Awards erscheinen wird, bleibt abzuwarten, aber es klingt definitiv so, als gäbe es noch viel Entwicklung zu tun, weshalb wir uns wohl auf eine lange Wartezeit einstellen müssen.