Hideki Kamiya sagt, er stecke sein "Blut, Schweiß und Tränen in das neue Okami Sequel "

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Capcom feiert derzeit 20 Jahre Okami. Während wir auf die kommende, mit Spannung erwartete Fortsetzung blicken, bei der der ursprüngliche Schöpfer Hideki Kamiya weiterhin an der Spitze sitzt, diesmal mit seinem Studio Clovers, blicken wir auch auf die bewegte Vergangenheit der Serie zurück, mit einer Botschaft von niemand Geringerem als Kamiya selbst sowie einem Dankesbeitrag von Capcom.

Die Website zum 20-jährigen Jubiläum ist jetzt verfügbar und zeigt ein wunderschönes Kunstwerk von Mari Shimazaki, das Sie sich auch unten ansehen können. Shimazaki ist einer der ursprünglichen Charakterdesigner von Okami, und die Illustrationen zeigen Amaterasu und die Besetzung des Originalspiels, die durch ein rotes Band verbunden sind, was ihre Bindung symbolisiert.

In seiner Nachricht bedankte sich Kamiya von Herzen an die Fans sowie ein sehr kleines Update darüber, wie es mit den Okami Sequel läuft. "Im Nachhinein kann ich immer noch nicht glauben, dass wir es aus der Tür geschafft haben... Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Mal! Die Unterstützung, die ihr seit der ursprünglichen Veröffentlichung in Ōkami gesteckt habt, zusammen mit meinem großen Stolz, daran gearbeitet zu haben, macht mich nicht glücklicher, diesen Meilenstein zu feiern. Die Begeisterung und Unterstützung, die ihr alle gezeigt habt, hat Ōkamis Vermächtnis über zwei lange Jahrzehnte getragen, in denen das Spiel ein zweites Abenteuer, ein eindrucksvolles HD-Remaster und eine Reihe offizieller Produkte und Projekte hatte, die mich als Schöpfer genauso begeistert wie als Fan. Ich denke, die Zuneigung, die das Personal für Ōkami empfindet, ist in jedem einzelnen der Dinge, die sie erschaffen, zu spüren – nein, man kann sie FÜHLEN. Ich und meine Sammlung von Amaterasu-Figuren und Plüschtieren könnten nicht dankbarer sein", schrieb er.

"Ōkamis Einfluss zeigt sich in den Verbindungen, die die Menschen mit dem Spiel aufgebaut haben, und mit unserer fortwährenden Unterstützung glaube ich, dass diese Verbindungen sich weit über das 20-jährige Jubiläum hinaus weiter vertiefen und erweitern werden. In der Zwischenzeit werde ich mein Blut, meinen Schweiß und meine Tränen in die neue Ōkami-Fortsetzung stecken, auf die ihr alle gewartet habt!"

Wir haben noch keine Informationen zum Veröffentlichungsdatum für die Okami Sequel, aber da das 20-jährige Jubiläum dieses Jahr stattfindet, hören wir vielleicht später noch mehr.