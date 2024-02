Hi-Fi Rush erscheint im März für PlayStation 5

HQ

Nur wenige Stunden nachdem Nintendo bestätigt hat, dass Grounded und Pentiment bald für Nintendo Switch erscheinen werden, haben Sony und Xbox Game Studios bestätigt, dass in weniger als einem Monat ein weiteres Spiel für PS5 erscheinen wird. Hi-Fi Rush, der Hit von Tango Gameworks, kommt am 20. März hier in Europa (19. März um 12 Uhr UTC) auf Sonys Konsole.

Das lässt uns jedoch auch vermuten (angesichts der Tatsache, dass wir bei den vier Xbox-Multiplattform-First-Party-Hits drei für drei sind), dass es nicht mehr allzu lange dauern wird, bis Rare ankündigt, dass Sea of Thieves auch für PS5 erscheinen wird (wenn auch leider nicht für Switch).