Grounded erscheint am 16. April für Nintendo Switch

Wir alle haben es erwartet, und jetzt wurde es bei der jüngsten Nintendo Direct-Präsentation bestätigt. Grounded - Obsidians Sandbox-Actionspiel, in dem man in seinem eigenen Garten auf eine winzige Größe geschrumpft ist - erscheint am 16. April für Nintendo Switch.

Wir können uns vorstellen, dass die Switch-Version des Spiels mit allen Inhalten ausgestattet ist, die derzeit in der Xbox- und PC-Version verfügbar sind. Du kannst dich mit Freunden zusammentun, während du die Wildnis deines Gartens erkundest, riesige Käfer bekämpfst und aus kleineren Käfern Freunde machst.

Es gibt immer noch keine Neuigkeiten darüber, ob Grounded auch für Sony-Plattformen erscheinen wird, aber Switch-Besitzer werden mit dieser Hinzufügung eines lustigen Xbox-Titels ziemlich zufrieden sein.