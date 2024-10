Hi-Fi Rush 2 wird Realität, sobald Krafton die IP-Rechte von Microsoft kauft

HQ

Hi-Fi Rush 2 wird wahrscheinlich bei Krafton weitergehen, nach der Übernahme des ehemaligen ZeniMax-Studios im vergangenen August. Tatsächlich könnten auch eine Nintendo Switch-Version für Hi-Fi Rush und einige DLCs für den ehemaligen Microsoft-Exklusivtitel in Arbeit sein (das ist es, was das Studio zumindest tun möchte, sobald die Eigentumsverhältnisse geklärt sind).

Das sagt Maria Park, Head of Corporate Development bei Krafton, in einem Interview für GamesIndustry.biz, Hi-Fi Rush 2 hatte einen sechsmonatigen Aufbau, als der koreanische Publisher, besser bekannt für PUBG Battlegrounds, einsprang, um das Studio und die Hi-Fi Rush IP von Microsoft zu erwerben.

"Ich glaube, der Bau, den wir uns angesehen haben, war etwa sechs Monate alt, als wir uns mit ihnen trafen. Da die Übernahme des geistigen Eigentums im Gange ist, liegt sie derzeit auf Eis, da alle zugehörigen Vermögenswerte und Tools von Microsoft an Krafton übertragen werden. Aber ja, wir werden auf jeden Fall weiter daran arbeiten."

Obwohl wir gerade gesagt haben, dass Krafton Tango übernimmt, ist das nicht ganz das, was passiert ist. Das Studio wurde geschlossen, aber Krafton stellte fast alle wieder ein, "wie eine Migration von ZeniMax zu Krafton. Es gab also keine Anschaffungskosten im Voraus in Bezug auf den Teamtransfer."

Tango hatte rund 90 Mitarbeiter, als sie geschlossen und gefeuert wurden. Rund 70 oder 80 kamen dann zu Krafton, da einige von ihnen einen neuen Job gefunden hatten. Die Schlüsselpositionen, die frei blieben, wurden schnell mit Krafton besetzt, so dass es ein Studio mit 90-100 Mitarbeitern bleiben wird.

Das, was Krafton erworben hat (oder derzeit in Bearbeitung ist/war, da dieses Interview Ende August geführt wurde), ist die Hi-Fi Rush IP von Microsoft. Bis das geklärt ist, wird die Arbeit an Hi-Fi Rush 2, DLC oder einer möglichen Switch-Version auf Eis gelegt, aber die Absicht, mit der Serie fortzufahren, ist klar.