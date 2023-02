HQ

Erinnerst du dich daran, wie das Leben als moderner Spieler vor Hi-Fi Rush war? Wie man zu Hause sitzen musste, bis zum Maximum gehypt, die Tage bis zur Veröffentlichung eines Spiels herunterzählen musste, das ein Typ in trendiger Jacke, T-Shirt mit großem Logo und bunten Turnschuhen vor einem Jahr auf der Bühne bei einem Event ankündigte, komplett mit einem grundsoliden Veröffentlichungsdatum. Wie Sie mit zitternden Fingern Ihre Vorbestellung getätigt haben und dann Trailern, durchgesickerten Bildern und obskuren Twitter-Konten gefolgt sind, die Ihren Puls schrittweise auf ein ungesundes Niveau angehoben haben, nur um vor der Veröffentlichung einen so harten Schlag zu versetzen, dass Sie Sterne gesehen haben. Es spielt keine Rolle, ob der Grund eine Pandemie, Streitigkeiten über Rechte oder geteilte kreative Meinungen sind, das Gefühl in der Brust eines Spielers, wenn ein lang erwartetes Spiel verschoben wird, ist brutal. Für viele ist es der Höhepunkt des Jahres und etwas, für das man planen sollte. Vielleicht haben Sie sogar einen Urlaub zum Spielen gebucht, der Familie gesagt, dass Sie einen Monat lang nicht verfügbar sein werden, und alle Treffen abgesagt. Sobald das Spiel gestartet ist, ist es nicht ungewöhnlich, dass es kaputt und leblos ist und mit dem Versprechen der Entwickler kommt, dass "wir es später reparieren werden". Dann, wenn die Fehler Jahr für Jahr anhalten, gibt es ein "Wir hören dich" und kurz darauf ein Herunterfahren der Server und direkt zum nächsten Host-Körper, um das Leben auszusaugen.

Microsoft und Bethesda begannen das neue Jahr, indem sie das Richtige taten. Sie reisten zurück in die Vergangenheit, in eine Ära, in der der Aufbau von Hype und das Brechen von Versprechen ein völlig unbekanntes Phänomen waren, und sie haben gerade ein Spiel veröffentlicht. Direkt, ohne Schnickschnack. Wo sie die Akteure im Mittelpunkt stehen lassen und nicht die Aktionäre. Letzte Woche haben wir das wieder erlebt. Während der Hauptsendezeit, mitten im Bethesda and Microsoft Developer Direct. Einmal ist natürlich kein Trend, aber es zeigt trotzdem, dass die Dinge nicht immer so verdammt kompliziert sein müssen. Es ist offensichtlich möglich, ein Spiel am selben Tag zu starten, an dem es angekündigt wird, und es noch besser zu machen - direkt auf Game Pass, also hoffen wir, dass es ein neuer Trend wird. Die Tatsache, dass Hi-Fi Rush phänomenal ist, macht es natürlich auch nicht schlimmer.

Chai reißt ein Luftgitarrensolo ab. Weder ich noch der Sicherheitsroboter sind besonders beeindruckt, aber das wird sich bald ändern.

Es beginnt gleich mit einem Intro, das mich in eine Welt voller Farben, Kreativität und augenzwinkerndem Humor versetzt. Zur Melodie von The Black Key's swingendem Hit Lonely Boy lerne ich meinen Charakter Chai kennen, mit dem ich von nun an etwa neun Stunden verbringen werde. Wir klicken nicht sofort, das ist sicher. Zuerst denke ich, dass der Junge ein schrecklich nerviger und weinerlicher Zoomer ist, der erwachsen werden und aufhören sollte, in einer Fantasiewelt zu leben, in der man sich Rockstar nennen kann, aber das vergeht schnell und bald lächeln und lieben wir uns. Es dauert nicht lange, bis die ganze Spielwelt zu süßen Riffs vibriert und wir eine Mission haben. Um Vandelay zu zerschlagen, ein böses Konglomerat, angeführt von dem unsympathischen Kale und seiner bunt zusammengewürfelten Truppe von Handlangern, alles im Rhythmus der Musik (diejenigen von uns, die schon eine Weile dabei sind, wissen natürlich, dass Vandelay eine Lateximport- und Exportfirma ist, die von George Costanza von Seinfeld und sonst nichts). Wie auch immer, eins führt zum anderen und Chai hat plötzlich einen Roboterarm und einen MP3-Player im Bauch. In seiner Faust, einer V-förmigen Todesgitarre aus Altmetall und an seiner Seite eine High-Tech-Katze, die eigentlich eine Frau namens Peppermint ist.

Es ist wichtig, es richtig zu treffen, das Tempo die ganze Zeit beizubehalten. Wenn du das tust, wirst du bald unbesiegbar sein.

Gemeinsam begeben wir uns in eine pulsierende Welt voller Plattformen, Rätsellösen und natürlich Schlachten. Und das alles mit einem konstanten Beat im Hintergrund, der an Intensität zunimmt, als ich im richtigen Moment einen brutalen Schlag austeile, so dass Zahnräder, Batterien und Wärmeleitpaste vom Himmel regnen. Erst einfache Reinigungsroboter, dann vollwertige Kriegsmaschinen und schließlich stehe ich da. Auge in Auge, oder besser gesagt Auge in LED-Licht mit meinem ersten Chef. Nine Inch Nails drückt das Disc-Pedal nach unten und ich mache dasselbe mit der Angriffstaste. Spamming mit leichten und schweren Angriffen und endet mit einem Gitarrensolo, das den Riesen vor mir zum Krächzen bringt und die ganze Zeit, während ich mich bewege, niemals stillsteht. Ich weiche aus, ich pariere, ich schlage, wenn es sich am passendsten anfühlt. Es ist wie eine Symphonie der Zerstörung und so wie die Musik nie pausiert, höre ich nie auf. Ich sitze in Trance, mit permanenter Gänsehaut. Alles fließt nahtlos, und sobald ich an diesen süßen Ort komme, an dem alles in perfekter Symbiose passiert, wo Peppermint und ich perfekte Runden aneinanderreihen, die mich völlig unbesiegbar fühlen lassen, ist alles so verdammt schön, dass die Uhren stehen bleiben und Engel im Chor singen.

Nach ein paar schweißtreibenden Riffs ist das Sofa in der Hub-Welt immer willkommen.

Endlich, nach einer ebenso euphorischen wie anstrengenden musikalischen Reise, lande ich auf der Couch. In der Hub-Welt, die sowohl als Oase, als Ort der Ruhe und Kontemplation als auch als Ort dient, an dem ich mich auf die nächste Mission vorbereiten kann. Mit dem Schrott, den ich durch das Zerschlagen mechanischer Feinde angesammelt habe, kann ich meinen Roboterarm mit neuen fortgeschrittenen Angriffen, fleischigen Specials und schließlich Chips aufrüsten, um meinem Kavalier-Katzenkumpel mehr Punch oder kürzere Abklingzeit zu geben, und es wird benötigt, denn wie es sein sollte, wird jede Mission härter und härter. Nie höllisch schwierig, obwohl es ein paar Stellen gibt, an denen es eine echte Prüfung sein kann, wenn man seinen Rhythmus nicht findet, denn darum geht es. Finden Sie das Tempo und verlieren Sie es nie und Sie werden mit Vorteilen überschüttet. Doch hier steht nicht die Herausforderung im Vordergrund, sondern andere Werte. Wie zum Beispiel reine Unterhaltung.

Hier sind wir... und D. Hi-Fi Rush bietet trockenen Tech-Humor vom Feinsten.

Aber es ist nicht nur Spaß und Spiel. Es gibt hier auch eine Geschichte, die auf den ersten Blick sowohl trivial als auch banal erscheinen mag, aber warten Sie einfach ab. Dein Herz wird einen Schlag ertragen, aber es wird auch mit solcher Wärme gefüllt sein, dass du für einen Moment vergessen wirst, dass du hier eine gitarrenschwingende Zitatmaschine bist, um zu rocken. Denn wenn es eine Sache gibt, die Hi-Fi Rush macht, dann ist es Rock. Der Verstärker läuft auf Hochtouren, er feuert auf allen Zylindern. Es ist wild, es ist wunderschön, wir machen alles in einem rasanten Tempo und es gibt nicht den geringsten Hinweis auf Polsterung oder Live-Service-Komponenten. Keine gierigen Geschäftsmodelle, keine leeren Spielwelten. Außerdem kein einziger Fehler. Nicht einmal ein kleiner harmloser Grafikfehler, auf den ich gestoßen bin. Keine Leistungsprobleme. Keine Verzögerung, keine Frame-Drops. Natürlich sollte es nicht einmal angesprochen werden müssen, aber da Bethesda beteiligt ist, ist es immer noch erwähnenswert. Die Synchronsprecher leisten großartige Arbeit, um diese Geschichte auf einer emotionalen und auf einer eher unbeschwerten Ebene spannend zu machen, wo der leicht nerdige Humor oft genau richtig landet. Optisch ist es ein farbenfroher Retro-Traum, der plötzlich wahr wird. Ein Comic wird zum Leben erweckt und kombiniert mit dem großartigen Soundtrack ist es, als würde man die gesamten 80er Jahre direkt in den Blutkreislauf injizieren.

Hi-Fi Rush ist nicht einzigartig. Es ist ein Jet-Set Radio ohne die Schlittschuhe, ein rhythmisches Devil May Cry in naher Zukunft, es ist unmöglich, nicht an Metal: Hellsinger zu denken und der Humor erinnert nicht selten an den in Borderlands, aber manchmal muss man das Rad wirklich nicht neu erfinden. Manchmal ist es nicht verkehrt, die besten Features von anderswo auszuwählen und dann etwas Eigenes daraus zu machen, etwas, das sich von der Masse abhebt. Das ist ihnen hier definitiv gelungen, ein Spiel zusammenzustellen, das von Anfang bis Ende unglaublich unterhaltsam ist. In der Tat ist es schwer, etwas zu finden, worüber man sich beschweren könnte. Das meiste funktioniert einfach, es ist eine gut geölte Maschine wie keine andere, aber wenn ich die bevorstehende Rating-Party mit irgendetwas verderben will, sind es hauptsächlich zwei Dinge. Dass es nicht immer glasklar ist, wohin es gehen soll, was auch gesagt werden muss, mag durch mein miserables Ortsgefühl verstärkt worden sein, aber es ist unbestreitbar hier und da etwas überladen, trotz eines meist linearen Leveldesigns. Dann gibt es den Kampf im letzten Teil des Spiels.

Wenn sich der Bildschirm mit Feinden füllt, wird es manchmal schwierig, den Raum zu lesen, und es ist offensichtlich nicht optimal, wenn eine verpasste Parierung oder ein verpasster perfekter Schuss, der das falsche Ziel trifft, dazu führen kann, dass meine Endnote für diese Sequenz ein B anstelle eines A oder S ist. Es ist eine Sache, wenn es meine eigene Schuld ist, aber wenn es auf Faktoren zurückzuführen ist, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, bin ich nicht ganz so nachsichtig. Jetzt ist es in keiner Weise besonders kostspielig, außer für Achievement Jäger und Komplementäre, und sollte ich dabei sogar sterben, muss ich einfach dort weitermachen, wo die Musik plötzlich aufgehört hat.

HQ

Ich muss einfach Bethesda und Microsoft und in erster Linie den Entwickler Tango Gameworks für eine Blockbuster-Veröffentlichung und ein Spiel grüßen, das ich wahrscheinlich als einen der besten Plattformer bezeichnen würde, die ich in meinen fast 50 Jahren auf dem Planeten gespielt habe Earth . Das sind große Worte, ich weiß, aber wie oft habe ich ein Spiel in einer einzigen Sitzung durchgepflügt und nicht ein einziges Mal laut über Mikrotransaktionen, Bugs, kaputte Spielmechaniken oder einfach nur langweilige Inhalte geflucht? Wenige ist die Antwort, extrem wenige.