Hi-Fi Rush 2 könnte eine offenere Welt sein und sich synchronisierter anfühlen

Hi-Fi Rush 2 wurde noch nicht offiziell angekündigt, aber wir wissen, dass es bei Tango Gameworks in Arbeit ist. Oder zumindest war es, bevor das Studio im Mai 2024 von Microsoft geschlossen wurde.

Aber im August kündigte der Publisher von PUBG Battlegrounds, Krafton, an, dass er das Studio kaufen werde, oder besser gesagt, dass er mehr als 70 % seiner Mitarbeiter einstellen werde, sowie die Hi-Fi Rush IP von Microsoft.

Maria Park, Head of Corporate Development, sagte in einem Interview mit GamesIndustry.biz, dass der Nachfolger, der vor seiner Schließung sechs Monate lang auf Tango aufbaute, seine Entwicklung fortsetzen wird, sobald sie sich die IP-Rechte von Microsoft gesichert haben, was sie sicher sind.

"Sie wollen sicherstellen, dass es die Erwartungen der bestehenden Fans übertrifft. Zum Beispiel war ein Teil des Feedbacks zu Hi-Fi Rush, dass einige Leute das Gefühl hatten, dass es nur durch Fabriken geht, also wollen sie jetzt eine offenere Welt bieten", sagte sie.

"Ich glaube nicht, dass es eine komplett offene Welt sein wird, sondern eine dynamischere Umgebung, in der man spielt. Außerdem wurde eine fortschrittlichere Technologie auf die Rhythmusbewegung angewendet, damit sie sich synchronisierter anfühlt."

Sobald also ein Krafton die Hi-Fi Rush IP erwirbt, wird das Spiel seine Entwicklung fortsetzen. Es könnte eine Weile dauern, da sie auch eine Switch-Version und einen DLC für das erste Spiel in Betracht ziehen. "Sie wollen die Fortsetzung nicht überstürzen, sondern sich die nötige Zeit nehmen, um das Spiel zu verfeinern und ein anderes Erlebnis zu schaffen."