Shinji Mikami: Tango Gameworks war trotz GOTY-Anwärter nicht vor Schließung sicher

Es war eine große Neuigkeit, als Microsoft im Juni dieses Jahres beschloss, Tango Gameworks zu schließen. Trotzdem wird das Studio weiterleben. Ein südkoreanischer Publisher namens Krafton hat den Entwickler gekauft und wird etwa fünfzig der ehemaligen Mitarbeiter des Studios wieder einstellen. Shinji Mikami, der Gründer des Unternehmens, sagte über die Entscheidung, Tango Gameworks zu schließen:

"Ich hatte gedacht, dass das Studio sicher sein würde, solange sie weiterhin Hi-Fi Rush Spiele machen. Das ist einer der Gründe, warum ich Tango Gameworks verlassen habe. Daher war ich überrascht, als das Studio geschlossen wurde."

Shinji Mikami hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, das Studio zu verlassen. Er wollte weg von dem Horror-Genre, mit dem er in Verbindung gebracht wird, und neuen Entwicklern die Möglichkeit bieten, mehr Erfahrung zu sammeln. Es bleibt abzuwarten, was Tango Gamesworks für Krafton liefern wird und wann wir ihr nächstes Spiel sehen werden. Krafton soll es gelungen sein, die Rechte an Hi-Fi Rush zusammen mit der Übernahme des Studios zu bekommen. Leider haben sie die Rechte an The Evil Within und Ghostwire: Tokyo nicht bekommen. Sie sind immer noch im Besitz von Microsoft.