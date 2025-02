Heute wird der FC Bayern München 125 Jahre alt: Der Verein bringt neue Produkte, einen Kurzfilm und ein Legendenspiel auf den Markt

HQ

Der FC Bayern München, der erfolgreichste deutsche Fußballverein aller Zeiten, wird heute 125 Jahre alt. Der Verein wurde am 27. Februar 1900 im Café Gisela in München gegründet, wobei die Gründungsmitglieder auf einer Serviette unterschrieben. Um dies zu feiern, hat der Club mehrere Initiativen ins Leben gerufen, von einer gestrigen Veranstaltung mit besonderen Gästen über eine Merchandise-Linie - Hemden, Hüte, Schals -, die letzte Woche den Online-Shop abgeschaltet hat, bis hin zu einem Kurzfilm.

In dem originellen Café, das auf einer LED-Bühne nachgebildet wurde, fanden Gespräche zwischen Vereins- und Fanvertretern in dem Kurzfilm "Seite an Seite seit 125 Jahren" statt, den Sie hier sehen können, mit Gästen wie den Vereinsikonen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge.

Die Allianz Arena erstrahlte gestern Abend in einem besonderen Lichterglanz und wird auch heute Abend beleuchtet. In dieser Woche gibt es noch keine Spiele, aber am kommenden Mittwoch, 5. März, ein ganz wichtiges Datum: das Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen, den einzigen deutschen Klub, der diesen Giganten (Sieger der Bundesliga) zuletzt besiegen konnte.

Am 17. März findet dann im SAP-Garten ein Schauturnier, der "Beckenbauer Cup", statt, bei dem Legenden wie Franck Ribéry und Arjen Robben gegen legendäre Mannschaften von Real Madrid, AC Mailand, Borussia Dortmund und Stuttgart antreten.