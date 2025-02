Bayern München Online-Shop bricht mit der Einführung des Trikots zum 125-jährigen Jubiläum zusammen

HQ

Bayern München wird nächste Woche 125 Jahre alt (er wurde am 27. Februar 1900 gegründet, und zu diesem Anlass hat sich der Verein mit Adidas zusammengetan, um eine neue Kollektion zum 125-jährigen Jubiläum herauszubringen. Das Ergebnis? Eine riesige Nachfrage, die zu "mehreren Millionen Anfragen innerhalb von Minuten" führte, die den Online-Shop zum Einsturz brachten.

"Der Verein bittet um Ihr Verständnis und arbeitet mit Hochdruck daran, die Überlastung so schnell wie möglich zu beheben. Die Jubiläumstrikots unter dem Motto 'Creating Originals - since 1900' sind weiterhin online und in den Stores des FC Bayern erhältlich", so der Verein in einer Mitteilung. Keine Sorge, nach ein paar Stunden scheint es wieder online zu sein, mit Hemd, Hoodie, Hose und Accessoires wie Hüten und Schals.

Um die neue Produktlinie vorzustellen, versammelte der Verein mehrere Personen, Ikonen aus der Gegenwart und der Vergangenheit, um in einer Nachbildung des Café Gisela zu posieren, in dem die Gründungsurkunde des Vereins unterzeichnet wurde: Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Franck Ribéry, Arjen Robben und Philipp Lahm, aktuelle Spieler wie Jamal Musiala, Thomas Müller, Giulia Gwinn und Sarah Zadrazil, und Nachwuchsspielerinnen und -spieler des FC Bayern Campus.

Zur Feier des Jubiläums wird dieses besondere Trikot am 8. März von den Herren-Profis beim Heimspiel in der Allianz Arena gegen Bochum getragen, am 14. März von den FC Bayern Frauen beim großen Spiel gegen Wolfsburg. Erwarten Sie es jedoch nicht bei der Champions League: Die UEFA erlaubt die roten Trikots und schwarzen Nummern aus Gründen der Sichtbarkeit nicht...