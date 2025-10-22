Heute ist der Anime-Tag, wie werdet ihr ihn feiern?

HQ

Bist du ein Anime-Fan? Vor dreißig Jahren, als einige von uns noch jung waren, kannten viele von uns nicht unbedingt einen Zeichentrickfilm von einem anderen, aber es dauerte nicht lange, bis bestimmte Tropen und Muster der japanischen Animation stärker angenommen wurden als der Rest der westlichen Animation. Meine Mutter zum Beispiel würde dir nie direkt sagen, dass sie Anime konsumiert hat, aber sie wird dir erzählen, dass ihre Lieblingsserien als Kind "Heidi, Mädchen der Alpen" oder "3000 Meilen auf der Suche nach der Mutter" oder sogar "Mazinger Z" waren. Denn Anime gibt es schon seit Generationen und hat mehrere Generationen von Zuschauern in ihren Bann gezogen. Und heute sind sie alle eingeladen, den Welt-Anime-Tag zu feiern.

Japan entschied sich für das Datum, um dieser Form der Animation als Hommage an den ersten abendfüllenden japanischen Farbanimationsfilm zu gedenken, der am 22. Oktober 1958 in die Kinos kam. Es war Hakujaden oder Legende von der weißen Schlange, die auf dem traditionellen chinesischen Märchen basierte.

Anime war ein wesentlicher Bestandteil der Kindheit von Hunderten von Millionen Menschen, eine Inspiration für die größten Künstler von heute in anderen Branchen wie Marvel oder DC Comics (wie uns der Cartoonist Jorge Jiménez erzählte) oder im traditionellen Kino und natürlich in Videospielen (sehen Sie sich nur diesen Clip an, mit dem SNK es heute feiern möchte). Schon jetzt sehen die großen Unterhaltungsunternehmen das wichtige kommerzielle Potenzial, Anime in die Massenunterhaltung zu bringen, wie die Kinoveröffentlichung von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle zeigt, dem fünfterfolgreichsten Film des Jahres in der Welt.

So wünschen wir von Gamereactor euch einen schönen Anime Day. Wirst du dir heute eine Anime-Episode oder einen Film ansehen, um zu feiern? Sagen Sie uns in den Kommentaren, welche. Und wenn du denkst, dass du zu alt dafür bist oder dass dir das nicht steht, dann höre dir diesen Track an und versuche, dir auf die Zunge zu beißen, damit du nicht in den Refrain einstimmst:

Werbung: