Here ist, wenn du anfangen kannst zu spielen Crimson Desert

Crimson Desert wird schon nächste Woche am 19. März gestartet, richtig? Technisch gesehen ja, selbst wenn die neuesten Launch-Informationen vom Entwickler Pearl Abyss deutlich machen, dass das Spiel ab dem 20. März für die breite Masse zugänglicher sein wird, es sei denn, du planst, nächsten Freitag eine Krankheit zu machen.

Es wurde bekannt gegeben, dass die offizielle Startzeit für Crimson Desert, wenn man endlich in das mit Spannung erwartete RPG einsteigen und sein Abenteuer als Kliff beginnen kann, auf 22:00 GMT/23:00 Uhr MEZ am 19. März angesetzt ist, mit dem Vorladen für die gleiche Zeit am 17. März.

Weiter östlich müssen die Spieler später warten, da der Start am 20. März bis 9:00 Uhr morgens für Sydney Ortszeit stattfindet, während Spieler weiter westlich bereits ab 15:00 Uhr PDT einsteigen können – perfekt für alle, die in Los Angeles leben.

Für mehr Informationen zu Crimson Desert wurde kürzlich bestätigt, dass das Spiel Denuvo auf dem PC beim Debüt unterstützen wird – eine Ergänzung, die wahrscheinlich einige Fans frustriert.