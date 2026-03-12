Crimson Desert Denuvo beim Start bestätigt

HQ

Nun, hier ist ein Update, das so gut wie kein PC-Spieler genießen wird. Crimson Desert, eines der am meisten erwarteten Spiele dieses Jahres, wird Denuvo verwenden, wenn es nächste Woche veröffentlicht wird. Die Informationen stammen von Steam, das gerade die Store-Seite des Spiels aktualisiert hat und bestätigt hat, dass der Titel den umstrittenen Kopierschutz nutzen wird.

Das Team hinter Crimson Desert hat zuvor erwähnt, dass das Spiel auf dem PC relativ gut optimiert ist, aber Denuvo hinzuzufügen, ist gelinde gesagt Anlass zur Sorge. Und wenig überraschend machen nun mehrere wütende PC-Spieler online ihre Stimmen hörbar.

"So schäbig. Wenn sie von Anfang an Denuvo hinzufügen wollten, haben sie es absichtlich vor der Öffentlichkeit verborgen. Wenn sie nicht von Anfang an geplant haben, wird die Leistung einbrechen, weil man Denuvo in einer Woche nicht integrieren kann."

Und das ist auch die Hauptfrage. Hatten sie von Anfang an geplant, Denuvo zu verwenden, haben es aber versteckt, oder wurde das gerade erst hinzugefügt? So oder so, das verheißt wirklich nichts Gutes.

Wirst du Crimson Desert auf dem PC spielen, und wenn ja, was hältst du von der Nachricht, dass Denuvo verwendet wird?