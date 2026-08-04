Henry Cavill bestätigt, dass er weiterhin die Hauptrolle der Live-Action-Warhammer-Serie übernehmen wird

Letzte Woche schien es, als hätte Henry Cavills Live-Action-Serie Warhammer einen großen Schritt nach vorne gemacht, als sie den produktiven Horrorautor Mike Flanagan als Autor für die Serie holte. Da die Zügel der Serie vorerst an Flanagan übergeben wurden, gab es einige Fragen, was mit Henry Cavill geschehen würde, dem Mann, der sich so eifrig an dieses Projekt gebunden hatte.

Cavill wird nirgendwohin gehen, wie er auf Instagram bestätigte. Er schrieb, dass nach der Aufnahme von Flanagan einige "beträchtliche Fortschritte" in der Geschichte erzielt wurden. Er ist weiterhin kreativ aktiv und hat auch die Produktionsfirma United Artists engagiert, nachdem er deren Arbeiten während der Dreharbeiten zu Highlander gesehen hatte.

Schließlich bestätigte Cavill, dass er weiterhin die Hauptrolle in der Live-Action-Warhammer-Reihe übernehmen wird. Welche Rolle diese Rolle ist, kann er nicht sagen, aber das Geheimnis kann nicht ewig verborgen bleiben. "Als vereinte Kraft und mit den guten Leuten von Games Workshop arbeiten wir alle unermüdlich daran, euch das beste, Warhammer-ähnlichste Universum zu bieten, das ihr euch nur vorstellen könnt." schrieb Cavill.

Wir sind wahrscheinlich noch Jahre davon entfernt, die Realverfilmung von Warhammer 40.000 zu sehen, aber wenn ich raten müsste, wohin sie uns führen wird, scheint es möglich und vielleicht sogar wahrscheinlich, dass die Serie auf eine Eisenhorn-Adaption zusteuert. Flanagans Horror-Erfahrung würde Wunder wirken, wenn wir Dämonen sehen, die gegen den Inquisitor kämpfen, und Eisenhorn ist eine Figur, die sicher ikonisch genug ist, damit Cavill zufrieden ist, ihn zu spielen. Er ist im Grunde wie Warhammers James Bond, nur etwas trauriger, einsamer, und er kämpft gegen Dämonen, die sich aus der Hölle herausziehen, statt gegen Schurken mit Metallzähnen.