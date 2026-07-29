Mike Flanagan schließt sich dem Warhammer 40.000-Projekt zusammen mit Henry Cavill an

HQ

Amazon hält einen Schleier absoluter Geheimhaltung rund um das Warhammer 40.000-Serienprojekt, das von Henry Cavill produziert wird und die Hauptrolle spielt. Cavill ist ein bekannter Fan (oder vielmehr ein eingefleischter Fan) des gesamten Universums des endlosen Krieges von Games Workshop und kämpft seit Jahren dafür, dass eine Produktionsfirma Interesse an den Space Marines des 41. Jahrtausends weckt. Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Amazon MGM Studios sein Schlachtschiff sein wird, aber es blieb abzuwarten, wer der Battle Brother sein würde, der das Projekt zusammen mit Cavill leiten würde... Bis heute.

Es wurde gerade (über Deadline) berichtet, dass Mike Flanagan, der bekannte Horrorregisseur, insbesondere für seine Serien The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, The Fall of the House of Usher und Midnight Mass, dem Projekt beitritt. Laut dem Bericht "wird die Arbeit am Drehbuch bald beginnen", während angemerkt wird, dass Cavill weiterhin "so involviert wie eh und je" in das Projekt eingebunden ist.

Außerdem wurde heute bestätigt, dass die Produktion der neuen Secret Level-Episode von Warhammer: Age of Sigmar fast abgeschlossen ist und dass Games Workshop eine animierte Serie auf Basis von Deathwatch produzieren wird – hoffentlich auch inspiriert von der von Fans produzierten Kurzfilmreihe 'Astartes'.

Angesichts von Flanagans Erfolgsbilanz – halten Sie ihn für eine gute Wahl, um Henry Cavills Warhammer 40.000-Serie zu inszenieren und zu schreiben?