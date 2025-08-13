Hell is Us, haben Sie ein paar Wochen Zeit, um eine spielbare Demo auszuprobieren

HQ

Manchmal... nur manchmal... Ein Spiel kann ohne Verzögerung veröffentlicht werden. Rogue Factor's Hell is Us wurde zwei Monate vor der Veröffentlichung "Gold", also warten wir jetzt nur noch mit Geduld auf die Veröffentlichung. Aber während wir auf den 4. September warten, können wir bereits eine Demo spielen.

Vom 12. bis 28. August können wir das Spiel ausprobieren und uns noch mehr auf das freuen, was kommt.

Und da es sich um eine kostenlose Demo zum Ausprobieren handelt, gibt es keinen Grund, dies nicht zu tun. Aber bevor Sie das tun, können Sie sich den Demo-Trailer hier in Gamereactor ansehen.