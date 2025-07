Hell is Us ist bereits zwei Monate vor dem Start Gold gegangen

HQ

Erst kürzlich konnten wir euch alles über unsere Zeit mit Hell is Us in einer speziellen Vorschau erzählen, in der wir das Spiel gelobt und als erfrischend angesehen haben. Es scheint, als ob diese Version des Spiels ein ziemlich guter Hinweis auf den letztendlichen Launch-Build war, und wir sagen das, weil Entwickler Rogue Factor bereits Hell is Us für den Start bereit hat.

Ja, das Actionspiel ist Gold gegangen, eine besonders beeindruckende Nachricht, wenn man bedenkt, dass es erst am 4. September erscheinen wird.

Diese lange Wartezeit zwischen der Gold-Status und der Markteinführung ähnelt in gewisser Weise Kingdom Come: Deliverance II, die im Dezember 2024 Gold ging, bevor sie im Februar 2025 auf den Markt kam, und auch Mafia: The Old Country, die vor einigen Wochen vor ihrer Markteinführung Anfang August Gold-Status erreicht hatte.

Hast du vor, Hell is Us zu testen, wenn es im September erscheint?