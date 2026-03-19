Trump droht, das Gasfeld South Pars "massiv in die Luft zu sprengen" "mit einer Macht, die Iran noch nie gesehen hat"

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Donald Trump hat damit gedroht, das iranische Gasfeld Süd-Pars massiv zu sprengen, falls Teheran weiterhin Energieanlagen in Katar anvisiert, was eine starke Eskalation der Rhetorik markiert, da sich die Spannungen im Nahen Osten ausbreiten.

Die Warnung folgt auf israelische Angriffe auf das gemeinsame Gasfeld zwischen Iran und Katar, die Vergeltungsangriffe Teherans auf regionale Energieinfrastrukturen auslösten, darunter Anlagen für verflüssigtes Erdgas. Die Entwicklungen haben die Befürchtungen über globale Lieferstörungen verstärkt und die Preise für Öl und Gas noch weiter in die Höhe getrieben.

South Pars Feld // Shutterstock

"Wenn Teheran sich entscheidet, zurückzuschlagen, dann die Vereinigten Staaten... das gesamte South Pars Gasfeld massiv in die Luft sprengen, mit einer Stärke und Kraft, die der Iran noch nie zuvor gesehen hat", sagte Trump (laut The Guardian) und unterstrich damit Washingtons Bereitschaft, direkt einzugreifen.

Das Gasfeld South Pars ist der iranische Teil des weltweit größten Erdgasreservoirs und liegt im Persischen Golf. Es handelt sich um ein riesiges Offshore-Gaskondensatfeld, das der Iran mit Katar teilt, das den größeren Teil besitzt, bekannt als North Dome oder North Field.