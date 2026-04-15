He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction verzögert bis später in diesem Sommer

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Der Plan war, dass wir Ende dieses Monats nach Eternia zurückkehren, um Skeletor und seinen Handlangern erneut die Tracht Prügel zu geben, die sie in He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction verdienen. Aber... Das wird nicht passieren.

Über Instagram haben Entwickler Bitmap Bureau und Publisher Limited Run Games angekündigt, dass das Spiel bis irgendwann im Sommer verschoben wird, und schreiben:

"Wir nähern uns dem Ende der Entwicklung für He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Um sicherzustellen, dass diese Veröffentlichung Fans aller Generationen begeistert und herausfordert, wird zusätzliche Entwicklungszeit benötigt. Wir können Ihnen versichern, dass Sie Eternia im Handumdrehen als He-Man, Teela, Man-At-Arms und She-Ra in höchster Arcade-Pracht durchqueren werden!

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction wird diesen Sommer digital für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht."

Sie geben ausdrücklich an, dass sie diese "zusätzliche Zeit nutzen werden, um das Spiel zu verfeinern und ein Erlebnis zu bieten, das den Fans würdig ist", was natürlich großartig klingt. Das bedeutet wahrscheinlich auch, dass die Veröffentlichung näher an den kommenden Masters of the Universe-Film gelegt wird, der am 5. Juni Premiere feiert und hoffentlich eine schöne Synergie schafft, auch wenn es größtenteils wie ein glücklicher Zufall wirkt (oder?).

He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction ist ein klassisches Pixel-Art-Beat-'em-up für bis zu zwei Spieler, die als He-Man, Man-At-Arms, Teela und She-Ra spielen können (die allerdings zuerst freigeschaltet werden muss). Es bietet zwölf Level, die auf ikonischen Schauplätzen aus der TV-Serie He-Man and the Masters of the Universe basieren, sowie natürlich eine bunte Gegnerschaft zum Verprügeln.

Wie erwähnt, soll das Spiel diesen Sommer erscheinen, und wir werden euch informieren, sobald wir ein konkretes Datum haben.