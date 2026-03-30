HBO-Chef sagt, dass Harry Potter Staffel 2 gerade geschrieben wird

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Letzte Woche bekamen wir unseren ersten richtigen Blick auf HBOs neue Harry-Potter-Serie. Fans der Zaubererwelt durften zu alten Orten zurückkehren, da die TV-Serie eine Welt schaffen wollte, die ebenso einladend war wie die Bücher und Filme davor. Obwohl wir dieses Jahr die erste Staffel bekommen, sollten wir wahrscheinlich nicht mit der zweiten direkt danach rechnen.

Im Gespräch mit der Times sagte HBO-Chef Casey Bloys, dass gerade Staffel 2 geschrieben wird. "Unser Ziel ist es, keinen riesigen Abstand zu haben, vor allem weil die Kinder wachsen. Es wird kein Jahresbuch sein; Die Ausstellung ist zu groß und zu massiv. Aber... sie schreiben gerade die zweite Staffel", sagte Bloys.

Bei so viel Ausgangsmaterial könnte es nicht allzu lange dauern, bis Staffel 2 von Harry Potter geschrieben ist. Trotzdem müssen wir dann in die Produktion und Postproduktion der Adaption von Harry Potter und die Kammer des Schreckens gehen. Es ist schwer vorstellbar, dass HBO all das innerhalb eines Jahres schafft, um den Veröffentlichungsplan von Harry Potter straff zu halten.

Da es keine Pläne für jährliche Veröffentlichungen gibt, ist es leicht, skeptisch zu werden, wenn man sich die Harry-Potter-Reihe anschaut. Wir haben es bei Stranger Things gesehen, wo eine Serie darauf setzt, dass ihre Besetzung aus jungen Kindern besteht, aber sie wachsen mit der Zeit schnell aus dieser Rolle heraus. Die Jungenzauberer-Phase von Harry Potter endet später, aber viele Fans genießen die Verspieltheit der frühen Schulzeiten.