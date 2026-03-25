Willkommen zurück in Hogwarts: Hier ist der erste Vorgeschmack auf Harry Potter und der Stein der Weisen

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Willkommen zurück in Hogwarts. Nach Jahren voller Gerüchte und Spekulationen präsentiert uns HBO nun den allerersten Teaser zur ersten Staffel von Harry Potter, komplett mit all den neuen Gesichtern und einem scheinbar etwas düsteren Ton. Die Ambitionen sind klar, und der Trailer liefert ab.

Der Teaser gibt uns Einblicke in Harrys Leben – von seinem elenden Leben bei der Familie Dursley bis zu seiner Einführung in die Zaubererwelt. Im Zentrum finden wir den Neuling Dominic McLaughlin in der Rolle des Harry, neben Arabella Stanton als Hermine und Alastair Stout als Ron. Kurz gesagt, das neue Trio, das die Serie weitertragen wird.

Der Teaser ist kurz, lässt aber unbestreitbar noch mehr verlangen, und für alle Fans der Bücher sieht es so aus, als könnte es genau das sein, wovon viele schon lange geträumt haben: die endgültige Version der Geschichte von "dem Jungen, der überlebte". Die Reise vor uns ist lang und magisch. Aber am besten ist, dass die Serie bereits im Dezember Premiere feiert.

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