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Die Verteidigung des Vereinigten Königreichs untersucht derzeit, ob eine russische Fregatte heute in der Nähe einer britischen Yacht in den Gewässern des Ärmelkanals Warnschüsse abgegeben hat. Quellen erklären, dass der angebliche Vorfall etwa 20 Meilen südlich der Isle of Wight stattfand, auch wenn keine Schäden oder Personenverletzungen festgestellt wurden.

Im Moment sammeln britische Marinekräfte Informationen und überwachen die Lage. Ein Patrouillenschiff der Royal Navy überprüfte die Besatzung der britischen Yacht. Parallel dazu wurde die Fregatte Admiral Grigorovich bereits von der HMS Mersey gefolgt.

Die Nachricht kommt einen Tag nachdem die BBC behauptet hatte, Russland stehe hinter Brandanschlägen auf Starmers Grundstücke, was zu früheren russischen maritimen Spannungen in der Nähe der britischen Inseln beiträgt. Die gleiche Fregatte operiert häufig in der Nähe britischer Gewässer und eskortiert Schiffe, die mit Russlands "Schattenflotte" verbunden sind. Die Schüsse kommen kurz nachdem das Vereinigte Königreich einen mit Russland verbundenen Tanker in der Nähe derselben Isle of Wight abgefangen hat.