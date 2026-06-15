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Untersuchungen der BBC und der Financial Times ergeben russische Verbindungen zu den im Mai letzten Jahres verübten Brandanschlägen auf Immobilien, die mit dem britischen Premierminister Keir Starmer in Verbindung stehen. Zwei Männer wurden verurteilt, während Berichte auf einen russischsprachigen Telegram-Nutzer namens "El Money" hinweisen, der angeblich die Brände leitete und angeheuerte.

Der mutmaßliche Betreuer wurde gleichzeitig mit einem pro-kremlischen Online-Netzwerk in Verbindung gebracht. Laut dem öffentlichen Fernsehen war "El Money" mit NoName verbunden, einer Aktivisten- und Hacktivistengruppe, die beschuldigt wird, rechtsextreme, anti-immigrantische und anti-islamische Botschaften zu verstärken, um Unruhen im Vereinigten Königreich zu schüren. Einige Quellen wie The Guardian behaupten jedoch, dass die Polizei keine direkten Beweise gefunden habe, die den russischen Staat selbst in Verbindung bringen.

Trotzdem wird der Fall als Teil der umfassenderen Sabotageaktion Russlands und der sogenannten "Grauzone"-Aktivität (feindliche Aktion, die zwischen normaler Diplomatie und offenem Krieg liegt) in Europa dargestellt. Selbst wenn die Angreifer Starmers Haus ins Visier nahmen, behaupten die Ermittler, das Ziel sei größer gewesen: Angst, Unordnung und politische Unruhen im Land zu erzeugen. Die russische Botschaft bestreitet jegliche Beteiligung an dem Fall.