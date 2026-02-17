Hasbro: "Das Snake Eyes-Spiel ist nicht abgesagt"

HQ

In der Nacht berichteten wir, dass der Entwickler von G.I. Joe: Snake Eyes, Atomic Arcade, ohne vorherige Vorwarnung geschlossen wurde, was von mehreren Mitarbeitern auf LinkedIn bestätigt wurde. Das gab guten Grund zu vermuten, dass der Titel in Gefahr sein würde, da ein Entwickler schließlich kein unbedeutender Teil der Spielentstehung ist.

Obwohl es immer noch traurig ist, dass ein weiterer vielversprechender Entwickler schließen musste, haben Hasbro und Wizards of the Coast nun über Wccftech zu dem Thema Stellung genommen, wo ein Vertreter sagt:

"Das Snake Eyes-Spiel ist nicht abgesagt. Das Team nimmt sich derzeit Zeit, um den weiteren Weg für das Spiel zu bewerten. Obwohl die Entscheidungen noch nicht endgültig sind, sind wir verpflichtet, so bald wie möglich Updates bereitzustellen."

Wir sind uns immer noch nicht ganz sicher. Leider ist es ziemlich üblich, dass Spiele Studiowechsel nicht überstehen oder etwas völlig anderes werden als ursprünglich beabsichtigt. Und selbst wenn ein neuer Entwickler gefunden wird, ist unklar, wie viel von der alten Arbeit sie verwenden wollen, daher ist es unsicher, dass die Vision eines reiferen Abenteuers mit den Ninja-Snake Eyes letztlich das Ergebnis sein wird und das Spiel wahrscheinlich um mehrere Jahre verzögert wird.

Kurz gesagt, wir sind etwas positiver als in der Nacht, aber es gibt immer noch viele Bedenken.