Das G.I. Joe: Snake Eyes Studio wurde geschlossen

HQ

Wir haben bereits berichtet, dass die G.I. Joe-Ikone Snake Eyes in einem von Atomic Arcade gegründeten Studio, einem von prominenten Persönlichkeiten der Spielebranche gegründeten Studio, zu sehen sein wird. Letztes Jahr bekamen wir den ersten Blick auf das Spiel, als ein Bild in den sozialen Medien geteilt wurde, das darauf hindeutete, dass es sich um ein Open-World-Ninja-Action-Abenteuer mit Erwachsenenfreigabe handeln würde. Alles in allem ein Traumspiel für viele von uns, die in den 1980er Jahren Kinder waren.

Aber das gesagt... Wir hoffen, Sie haben sich nicht zu sehr auf dieses Snake Eyes-Spiel gefreut. Über Wccftech wurde nun berichtet, dass Atomic Arcade offenbar geschlossen wurde. Hasbro und Wizards of the Coast haben keine offiziellen Stellungnahmen abgegeben, aber vor ein paar Stunden schrieb ein ehemaliger Manager des Studios auf LinkedIn:

"Ich bin betroffen von der Entscheidung von Hasbro und Wizards of the Coast, die Atomic Arcade zu schließen. Auch wenn das natürlich ärgerlich ist, gibt es jetzt viele wirklich tolle Menschen, mich eingeschlossen."

Eine weitere Person, die ebenfalls beim Entwickler angestellt war , schreibt:

"Aufgrund der kürzlichen Schließung von Atomic Arcade suche ich jetzt nach Möglichkeiten als Lead/Principal Character Artist und Art Director."

Ohne Studio sieht die Zukunft des Snake Eyes-Spiels gelinde gesagt düster aus (obwohl unsere Hauptsorge natürlich den Entwicklern galt, die ihre Jobs verloren haben). Natürlich besteht die Möglichkeit, dass das Projekt an einen anderen Entwickler übertragen wird, aber in diesem Fall würden sie wahrscheinlich von Grund auf neu anfangen, und wir sollten unsere Hoffnungen frühestens auf 2030 setzen – aber höchstwahrscheinlich sollten wir die Abenteuer von Snake Eyes einfach vergessen. Wahrscheinlich für immer.