JBL stellt den Top-Kopfhörer Tour Pro 3 mit zwei Treibern vor

Erst vor wenigen Minuten auf der Gamescom in Köln und während einer Präsentation, an der Gamereactor teilnahm, hat JBL by Harman gerade das brandneue, hochwertige JBL Tour Pro 3 enthüllt, das am 14. September für 299,99 Euro erscheinen wird.

Das erneuerte Spitzenmodell verfügt zum ersten Mal über Hybrid-Dual-Treiber für jede Ohrhörereinheit für eine separate Verstärkung sowie einen LDAC-Coder für eine Klangtreue "näher am Studio". Darüber hinaus bietet der Hersteller jetzt "Personi-Fi"-EQ-Profile für jeden Einzelnen an, während KI-gestützte Software nun in der Lage ist, beispielsweise Stimmen im Hintergrund zu trennen.

Was störende Geräusche betrifft, so verspricht das neue ANC 2.0 noch fortschrittlicher zu sein als das der jüngsten und bereits adaptiven JBL Live-Reihe. Die aus der Gaming-Welt stammenden Ohrstöpsel verfügen zudem über ein vollständiges Head-Tracking für optionale Verräumlichung und für jeden Stereo-Eingang.

Was an diesem neuen Modell noch interessanter war, ist die neue Verwendung, die JBL für sein intelligentes Ladegehäuse gefunden hat. Wir haben die Touch-Funktionen und den kleinen Bildschirm früher genossen, aber jetzt kann es auch als Quelle fungieren, um Audio entweder an Ihre Kopfhörer und sogar an andere Auracast-Geräte zu senden, also genau wie ein Empfänger/Sender. Und was noch cooler ist: Diese wird nicht nur per USB-C, sondern auch per Stereo-Miniklinke mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter unterstützt. Sie haben also einen ADC in Ihrer Tasche.

Wir werden das JBL Tour Pro 3 in ein paar Tagen in Gamereactor testen.