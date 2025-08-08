Hansi Flick, der für sein Verhalten während des Spiels gegen Inter Barça zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, erhält eine Sperre von einem Spiel

HQ

Die UEFA hat heute bekannt gegeben, dass Barcelonas Trainer Hansi Flick und die Spieler Robert Lewandowski und Lamine Yamal am Freitag von der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission zu einer Geldstrafe verurteilt wurden. Infolgedessen wird Flick nicht beim ersten Spiel von Barça in der neuen Saison dabei sein, wenn die Ligaphase im nächsten Monat beginnt.

Flick erhielt eine Sperre von einem Spiel für sein Verhalten im Rückspiel des Champions-League-Halbfinales gegen Inter Mailand (4:3), wo er in den letzten Minuten des Spiels mit der Faust auf die Bank schlug, als Barça aus dem Wettbewerb ausschied, und später behauptete, das Ergebnis sei aufgrund von Entscheidungen des polnischen Schiedsrichters Szymon Marciniak unfair gewesen. 20.000 Euro muss er zahlen.

In der Zwischenzeit wurden Jamal und Lewandowski zu einer Geldstrafe von 5.000 Euro verurteilt, weil sie sich nicht sofort bei der Dopingkontrolle gemeldet hatten. Das ist das Geld, das Yamal mit seinem neuen Vertrag jede Stunde verdient. Schließlich wurde der Verein auch noch für das Verhalten der Fans während des Spiels mit einer Geldstrafe belegt: 5.250 Euro für das Werfen von Gegenständen und 2.500 Euro für das Werfen von Leuchtraketen.