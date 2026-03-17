Hansi Flick bestätigt, dass er in Barcelona zurücktreten wird, sagt aber nicht wann

HQ

Hansi Flick hat bekannt gegeben, dass er nach seinem Abschied vom FC Barcelona seine Fußballkarriere beenden wird. Er beabsichtigt, seinen Vertrag bis 2027 zu erfüllen, wobei der Verein Berichten zufolge bis 2028 an einem neuen Vertrag arbeitet, wie der wiedergewählte Präsident Joan Laporta am Dienstag (über Marca) mitteilte.

Auf die Frage nach seiner Zukunft sagte der deutsche Trainer: "Ich denke, es ist klar, dass ich gerne hier arbeite, aber das Wichtigste für mich, so fühle ich es, ist meine Unabhängigkeit. Ich habe eine tolle Familie und viel Unterstützung, ich bekomme hier in Barcelona viel Unterstützung, das ist fantastisch. Das ist Fußball, und ich versuche, dem Team mein Bestes zu geben. Wir werden sehen. Es ist noch Zeit. Ich denke nicht daran, woanders hinzugehen", sagte Flick auf einer Pressekonferenz vor dem Barça-Spiel am Mittwoch, machte aber klar: "Ich denke nicht daran, woanders hinzugehen, das wird mein letzter Verein, mein letzter Job, und das macht mich glücklich."

Flick lehnte es ab, mehr über persönliche Angelegenheiten und seine Rolle zu sprechen, konzentrierte sich auf das morgige Spiel gegen Newcastle und bleibt optimistisch, was den Gewinn der Champions League angeht.