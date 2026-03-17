Champions-League-Vorschau: Was Sie von den Spielen am Dienstag und Mittwoch erwarten können

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Es ist wieder Champions-League-Woche, und wir sind nur noch wenige Stunden entfernt, um zu sehen, ob Teams wie Bodø/Glimt, Real Madrid oder Paris Saint-Germain sich für das Viertelfinale qualifizieren, vor Sporting, Manchester City und Chelsea.

Die vier Spiele am Dienstag haben drei klare Favoriten: Bodø, Real Madrid und PSG führen mit drei Toren auf ihre Rivalen, die versuchen werden, mit dem einzigen Vorteil zurückzukommen, dass sie im Rückspiel zu Hause spielen. Arsenal ist heute auch Favorit auf den Sieg gegen Bayer Leverkusen, aber die Anzeigetafel lautet 1:1 von letzter Woche:

Dienstag, 17. März:



Sporting gegen Bodo/Glimt (0-3): 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea gegen PSG (2:5): 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City gegen Real Madrid (0-3): 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Arsenal gegen Leverkusen (1:1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Am Mittwoch sollten wir mehr wettbewerbsfähige Spiele sehen. Bayern München hat nach dem 6:1-Kantersieg gegen Atalanta letzte Woche 99 % Chancen, sich zu qualifizieren, und nur wenige glauben, dass Tottenham einen Drei-Tore-Rückstand gegen Atlético de Madrid aufholen kann. Doch Newcastle hätte letzte Woche Barcelona fast besiegt (es endete 1:1 mit einem Elfmeter in letzter Sekunde), und Liverpool muss ein Tor zurückfallen, wenn sie Galatasaray schlagen wollen...

Mittwoch, 18. März:



Barcelona gegen Newcastle (1:1): 18:45 CET, 17:45 GMT



Tottenham gegen Atleti (2:5): 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Liverpool gegen Galatasaray (0-1): 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern gegen Atalanta (6:1): 21:00 MEZ, 20:00 GMT



Glaubst du, dass es diese Woche Überraschungen in der Champions League geben wird? Erzähl es uns!